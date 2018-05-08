Москва, 8 мая, 2018, 13:35 — ИА Регнум. С избранием на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Госдуме рассчитывают на сохранение отношений между странами, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Minsvyaz.ru Флаги России и Армении

Парламент Армении на специальном заседании избрал на пост премьер-министра республики лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна.

«Мы рассчитываем на сохранение и укрепление наших двусторонних отношений, на продолжение курса на стратегическое партнерство, развития взаимодействия в рамках ЕАЭС и ОДКБ», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

На это, по его словам, позволяет надеяться, прежде всего, позиция самого нового главы армянского правительства, который заверил, что приоритетом для Еревана остаются союзнические отношения с Москвой.

«Россия и Армения исторически были вместе, вместе нам строить и наше будущее», — заключил парламентарий.