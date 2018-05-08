Санкт-Петербург, 8 мая, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В Петербурге предлагают создать особо охраняемую природную территорию в Пискаревском парке, прилегающем к Пискаревскому мемориальному кладбищу. Соответствующий законопроект в парламент внесла депутат петербургского Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова, передает 8 мая корреспондент ИА REGNUM.

Nonexyst В Пискарёвском лесопарке

В случае принятия проекта, Пискаревский парк попадет в список территорий, в отношении которых проводят комплексные экологические обследования. После обследования его могут признать «особо охраняемой природной территорией» (ООПТ).

Ранее проект реконструкции Пискаревского парка обсудили на заседании профильной комиссии Заксобрания по экологической защите населения. Жители Калининского района опасаются, что в парке могут вырубить деревья, и это нарушит его уникальную экосистему. Кроме того, в парке нашлись растения и животные, внесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга.

Парламентарий считает целесообразным провести полноценное комплексное экологическое обследования, которое «позволит определить точное количество редких представителей животного и растительного мира, имеющих место обитания на территории Пискаревского парка».

«При обсуждении реконструкции парка жители приводили разные доводы, почему нужно максимально сохранить природный ландшафт на этой территории, без масштабной реконструкции, вырубки леса и создания развлекательной инфраструктуры. В том числе говорили о том, что парк прилегает к Пискаревскому мемориальному кладбищу — священному для петербуржцев-ленинградцев месту. Там захоронены сотни тысяч погибших во время Великой Отечественной войны, и меньшее, что мы можем сделать — не нарушать безмолвие этого места. Я полностью поддерживаю жителей в стремлении защитить уникальную экосистему парка», — сказала Тихонова.

Отметим, ООПТ — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, и которые полностью или частично изъяты из хозяйственного использования. Для таких участков установлен режим особой охраны.

В 2017 году местные жители уже обращались к городским депутатам, в связи с тем, что администрация Калининского района якобы намеревалась устроить там плац для парадов на 4,5 тыс. человек, а городской комитет по градостроительству и архитектуре отказывался благоустраивать парк без выполнения этого условия.

Тогда администрация Калининского района опровергла эту информацию, заявив, впрочем, что намеревается приспособить Пискаревский парк «для праздников, физкультуры и спорта», устроить там спортплощадки, скейт-площадки, трассы для лыжников и велосипедистов. Слухи же о создании «плаца», по мнению администрации, появились из-за стремления районных властей приспособить для общественных целей большую поляну при входе в Пискарёвский парк со стороны улицы Бутлерова.

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