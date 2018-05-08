Москва, 8 мая, 2018, 13:33 — ИА Регнум. С территории российской части Арктики продолжается вывоз мусора. В частности, в 2018 году работы по очистке территории будут проведены в Норильске (Красноярский край) на аэродроме Алыкель и в самом городе, сообщили в Минобороны РФ.

Pixabay.com Урна для мусора

На этих территориях будет работать экологический взвод Центрального военного округа. Военнослужащие начнут очистку от мусора с середины июня.

В экологическое подразделение ЦВО входят 30 человек и десять единиц инженерной и автомобильной техники.

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В частности, сбор мусора будет осуществляться с помощью грейдеров, кранов и прессов для компоновки арктического мусора.

Военные экологи обеспечены спецодеждой: зимними и летними техническими костюмами и утепленной обувью.

Планируется, что экологический взвод ЦВО приступит к работе по очистке Арктики с 25 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия несколько лет ведет активную работу по ликвидации накопленного мусора в Арктике. В сентябре 2017 года была утверждена новая редакция госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ».

Согласно распоряжению правительства РФ, срок реализации госпрограммы продлён до 2025 года. Цель госпрограммы — повышение уровня социально-экономического развития Арктической зоны РФ.

Напомним, в 2017 году в рамках генеральной уборки из Арктики было вывезено порядка 10 тыс. тонн мусора.

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