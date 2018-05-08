Песков объяснил, почему Путин не поздравил с Днем Победы Порошенко
Москва, 8 мая, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрий Песков пояснил сотрудникам СМИ, почему глава страны Владимир Путин поздравил с 73-летием Победы украинский народ, а не президента Петра Порошенко.
По его словам, Путин не поздравил президента Украины из-за войны в Донбассе.
«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу, — сказал представитель Кремля. — И вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины».
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран бывшего СССР, а также граждан Украины.
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