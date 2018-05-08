Ереван, 8 мая, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Врио премьер-министра Армении Карен Карапетян сложил полномочия. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

facebook.com/Karen.Karapetyan/ Карен Карапетян

«Хочу выразить всем благодарность за критику, вдохновляющие слова и поддержку. Это был интересный и ответственный период», — написал Карапетян. По его словам, он сделал максимум на этом посту.

Карапетян поблагодарил свою команду, работающую в правительстве и похвалил за патриотизм.

«Поздравляю нового премьер-министра. Ему и всем следующим премьер-министрам искренне желаю многочисленных успехов, хороших результатов, отсутствия кризисов и понимания со стороны народа», — написал Карапетян.

Осознавая ответственность и тяготы работы премьер-министра, он предложил гражданам, журналистам, пользователям соцсетей и политическим силам, критикуя премьер-министра делать это предметно, не затрагивая личное и семью, давая советы и вдохновляя.

Читайте также: Парламент Армении утвердил итоги революции: Никол Пашинян стал премьером