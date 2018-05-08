Петрозаводск, 8 мая, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Экстремальные природно-климатические условия в двух районах Карелии позволяют включить их арктическую зону России, сообщила 8 мая пресс-служба регионального министерства экономического развития и промышленности.

Александр Родченко. Карелия. 1933

«Расширение Арктической зоны Российской Федерации планируется за счет включения в ее состав Сегежского муниципального района и Костомукшского городского округа», — пояснили в ведомстве.

По данным чиновников, указанные район и округ обладают необходимыми природно-климатическими условиями, имеют очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкую плотность населения.

Вместе с тем, на указанных территориях возможна добыча железной руды, торфа, песчано-гравийных материалов, строительного и блочного камня, которые используются в производственной деятельности.

В настоящее время предложение включить Сегежский муниципальный район и Костомукшский городской округ в арктическую зону России получило положительное заключение Карельского научного центра РАН.

Следующим шагом станет получение заключений от экспертных организаций для их передачи в Минэкономразвития России и внесения изменений в указ президента России о сухопутных территориях Арктической зоны в части ее расширения и включения двух карельских территорий.

Добавим, северная часть Карелии, фактически находясь на территории Арктики, не была включена в Арктическую зону. При этом летом 2017 года местные власти уже добились изменения статуса территорий Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Карелии.