Чебоксары, 8 мая, 2018, 13:16 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 8 мая, начинаются основные массовые мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы. В Чебоксарах прошли парад дошколят и юнармейцев, патриотический фестиваль «Салют, Победа!», а вечером горожане могут принять участие во всероссийском флэшмобе «День Победы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chuvashia.sledcom.ru Чебоксары, в мемориальном комплексе «Победа»

Отметим, что в городе идут патриотические акции «Часовой у Знамени Победы», «Вальс Победы», «Письмо Победы», стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка». Во всех чебоксарских школах проходит «Единый урок Победы» вместе с волонтерами и ветеранами, также школьники принимают участие в однодневных экскурсионных турах в форме урока истории «Чебоксары — Город военных лет». 65 детских футбольных команд принимают участие в футбольной школьной лиге «Кубок Победы». Ранее в Чебоксарах прошёл автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы», флэшмоб «Мы помним».

8 мая массовые мероприятия начались с возложения цветов к монументу Славы и братской могиле воинов, умерших в госпиталях от ран. На Красной площади прошёл парад дошколят и юнармейцев, который сменил детский патриотический фестиваль «Салют Победы». Вечером здесь пройдёт флэшмоб «День Победы» и стартует молодёжный патриотический проект «Победа одна на всех».

9 мая торжественные мероприятия традиционно начнутся с возложения цветов к Вечному огню в Мемориальном парке «Победы». В полдень на Красной Площади состоится торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники, которое сменит шествие участников «Бессмертного полка». Колонна начнет выстраиваться в 12:00 от остановки «Национальная библиотека» и пройдёт по центру города до Речного порта, где будет организован горячий чай, полевая кухня, концертная программа. Власти полагают, что в этом году в шествии примут участие около 30 000 горожан (в 2017 году участвовали 25 тыс. человек).

Вечером на Красной площади пройдут театрализованный концерт «Летопись Победы» и концертная программа «Победный май». Завершится праздник салютом. В мэрии заверяют, что «он получится зрелищным, благодаря новым пиротехническим эффектам и музыкальному сопровождению». Салют Победы продлится около 8 минут, всего запланировано 112 залпов — это около 640 изделий. Будет установлено восемь спусковых точек, представляющих собой точки запуска. Небо украсят высотные фейерверки диаметром от 75 до 310 миллиметров, высота подъема снарядов будет достигать 300 метров.

Chuvashia.sledcom.ru Сотрудники регионального СУСК поздравляют ветеранов

По данным столичной мэрии, в Чебоксарах проживают 4 125 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Ежегодно ветеранам выплачиваются по 500 рублей, в 2018 году в муниципальном бюджете предусмотрено для этих целей более 2 млн рублей.

Напомним, что в соответствии с российским законодательством инвалиды, участники войны и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность, а также вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы, имеют право на получение двух пенсий — государственной и страховой по старости. По данным регионального отделения ПФР, в Чувашии средний размер двух пенсий у ветеранов Великой Отечественной войны — а таких в республике 872 человека — превышает 31,3 тыс. рублей. Вдовы погибших военнослужащих получают около 22,9 тыс. рублей. Сумма двух пенсий лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (а их по республике 31 человек) в общей сложности составляет более 25,8 тыс. рублей.