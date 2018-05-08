Москва, 8 мая, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Прожиточный минимум вырос, но его натуральная составляющая не изменилась, а значит, осталось прежним и положение людей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость Минтруда РФ о том, что величина прожиточного минимума за I квартал 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года увеличилась на душу населения на 2,6%, для трудоспособного населения — на 2,5%, для пенсионеров — на 2,4%, для детей — на 3,7%.

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«Прожиточный минимум вырос на 2,6%, но он же вырос в рублях, — пояснил Делягин. — Его натуральная составляющая не изменилась от этого. Если натуральная составляющая не изменилась, то и реальное состояние людей тоже не изменилось. Другое дело, что теперь с 1 мая работающим официально полный рабочий день будут гарантировать прожиточный минимум — это большое революционное достижение. Это ущербно и недостаточно, но всё-таки это социальная защита людей».

В этой связи Делягин обратил внимание на предложение главы Счётной палаты РФ Татьяны Голиковой, которая, по его словам, выступая на коллегии Минфина РФ, высказалась о необходимости отменить понятие прожиточного минимума.

«Как нам рассказывали участники коллегии, это было сделано по просьбе Антона Силуанова, который был этим страшно доволен, потому что это торпедировало все планы по назначению Голиковой премьер-министром, — рассказал Делягин. — После этого выступления одним кандидатом в премьеры стало меньше».

Кроме того, экономист отметил, что реализация этой инициативы привела бы к заметной экономии денег федерального бюджета — около 40 млрд рублей.

Напомним, что Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить размер прожиточного минимума на душу населения в России за I квартал 2018 года до 10 038 рублей.

«Установить по согласованию с Минэкономразвития и Минфином величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2018 года на душу населения — 10 038 рублей, для трудоспособного населения — 10 842 рубля, пенсионеров — 8269 рублей, детей — 9959 рублей», — говорится в документе.

Кроме того, в пояснительной записке к проекту сообщается, что величина прожиточного минимума за I квартал 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года увеличилась на душу населения на 2,6%, для трудоспособного населения — на 2,5%, для пенсионеров — на 2,4%, для детей — на 3,7%.