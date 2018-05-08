Москва, 8 мая, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Кремль не имеет отношения к выдвижению кандидатуры Виталия Мутко на пост вице-премьера по строительству. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Мутко на новую должность в правительстве РФ.

Kremlim.ru Виталий Мутко

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Песков напомнил, что Мутко выдвинут как кандидат и назначения ещё не состоялось, отметив, что такие вопросы должен решать премьер-министр.

«Это прерогатива правительства», — заявил Дмитрий Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая после инаугурации президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Медведева на пост главы правительства РФ. В Госдуме отметили преемственность предложенной команды, в «Единой России» приняли решение согласиться на назначение Медведева главой правительства РФ. Премьер-министр также не стал затягивать с кандидатурами своих заместителей и на консультации с фракцией «Единая Россия» сразу объявил имена вице-премьеров.

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«Это не смена правительства. Все останутся те же, только сядут по-другому»

Так, в частности, первым вице-премьером может стать Антон Силуанов, кандидатура Татьяны Голиковой предложена на пост вице-премьер по социальной политике, охране труда, пенсионному обеспечению и здравоохранению, Алексея Гордеева — на должность вице-премьер по сельскому хозяйству, а Виталий Мутко, который с 2016 года был вице-премьером по культуре и спорту, может стать заместителем председателя правительства по строительству.

Напомним, после официального вступления в должность президента РФ Владимира Путина правительство автоматически ушло в отставку. До формирования нового состава правительства все его члены продолжатработатьс приставкой «исполняющийобязанности».