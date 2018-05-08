Черкассы, Украина, 8 мая, 2018, 13:11 — ИА Регнум. В Черкассах на Украине во время линейки в одной из общеобразовательных школ дети стали терять сознание, сообщает 8 мая УНИАН.

Генри Нилсена О`Нил. Отравление Моцарта. 1860-е

Согласно сообщению, инцидент произошел утром во время линейки: 17 детей потеряли сознание. Учителя остановили занятия, у многих детей началась тошнота и головокружение, в итоге 42 ученика были госпитализированы.

Причины плохого самочувствия выясняются. По словам помощника начальника управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Черкасской области Константина Проценко, дети были отравлены неизвестным веществом. При этом анализ воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора и других ядовитых веществ ничего не показал. Также в городском совете исключили вариант отравления пищей из школьной столовой, так как дети ко времени отравления не успели пообедать.

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На месте работают специалисты отделения химической, радиологической и бактериологической защиты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также полиция. Отмечается, что все пострадавшие — дети 2−7 классов.

Напомним, ранее в Северодонецке в Луганской области произошло массовое отравление детей в заведении общественного питания. Из 22 завтракавших детей 15 были госпитализированы.