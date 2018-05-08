Питтсбург, США, 8 мая, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не будет выступать за сборную России на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании. Об этом 8 мая сообщает «Чемпионат».

Евгений Малкин

"На чемпионат мира я не еду. Буду залечивать болячки. Потянул связки, играл в наколеннике, а это неудобно», — сказал Малкин.

Отметим, что хоккеист пропустил три матча «Питтсбурга» в Кубке Стэнли из-за повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ. Серия завершилась со счётом 4:2 в пользу «Кэпиталз».

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В нынешнем сезоне Малкин забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи в девяти матчах Кубка Стэнли.

Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России одержала три крупные победы в первых трёх матчах первенства — над командами Франции (7:0), Австрии (7:0) и Белоруссии (6:0).