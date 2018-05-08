Ереван, 9 мая, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Зазвучавшие требования разрыва с Россией со стороны части армянских политических сил заставляют задуматься — а что ждет Закавказье, если Россию с Арменией удастся поссорить? И, что важнее, как будут развиваться события, если худшего удастся избежать, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Обвинения, выдвигаемые в адрес России, в большой своей части сводятся к тому, что Армения, мол, «проигрывает» в двусторонней торговле. И, таким образом, Россия ее «грабит». Эти обвинения надуманы и беспочвенны — достаточно лишь сравнить данные за последние годы, чтобы все встало на свои места. Доля России и ЕАЭС в целом в армянской торговле действительно велика (47%), а вот для России торговля с Арменией не так заметна (0,3%). Понятно, чья заинтересованность должна быть выше.

Несмотря на это, Россия серьезно относится к дружбе с Арменией. И пограничная база в Гюмри, где российские военные защищают Армению честно и мужественно, тому доказательство. Стоит убрать эту базу и местные противоречия со странами-соседями, накопленные за столетия, могут взорвать регион, бросив его в очередной военный конфликт. А если преодолеть трудности и непонимание сейчас, то Армению, как и весь регион, может ждать блистательное будущее в дружбе с Россией. В чем состоит тот шанс, который нельзя упустить?

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