Одесса, Украина, 10 мая, 2018, 04:17 — ИА Регнум. Советские правоохранители в кино представали как смелые и честные мужики, презирающие бандитов и искренне верящие, что «вор должен сидеть в тюрьме». В постсоветское время образ защитника закона и правопорядка сильно изменился, зрителю предъявили коллективного, навязшего в зубах «мента», которого от вора и бандита не всегда отличишь — что по внешности (щеки небритые, морда перекошена, губы скривлены в пацанской ухмылке), что по разговору — точнее, пардон, «базару». Может, этот фон и является еще одной причиной немеркнущей любви к лихому советскому детективу «Место встречи изменить нельзя», — об этом фильме сегодня вспоминает корреспондент ИА REGNUM Дарья Алексеева.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Наблюдение

В чем секрет этого фильма? Он потрясающе убедителен: снятый по роману «Эра милосердия», основанному на реальных событиях, фильм Говорухина просто и жизненно показывает страну, только недавно пережившую тяжелое потрясение и с трудом выходящую из него. Два главных персонажа, такие разные и по психотипу, и по жизненным взглядам, и по методам, тем не менее не являются полными противоположностями. Такой подход неминуемо внес бы в фильм нравоучительную ноту, лишив его того, что исполнитель роли Шарапова Владимир Конкин считал достоинством фильма, придавшим ему правду и мудрость.

И, конечно, сам Высоцкий, который не сыграл свою роль, а прожил ее, буквально отдав фильму всего себя, не жалея. Работа над фильмом заняла около полутора лет, «Место встречи» вышел на экраны в конце 1979-го, за полгода до смерти Высоцкого. Свой первый инфаркт он перенес уже на съемках, но советы врачей не перегружать себя на работе не принял, пронеся себя через этот фильм и оставив его нам как одно из самых правдивых о себе напоминаний.

Смотрите фотогалерею, читайте статью «Место встречи изменить нельзя»… Да и не хочется и другие публикации Дарьи Алексеевой в проекте ИА REGNUM «Ничто не забыто».