Санкт-Петербург, 8 мая, 2018, 12:50 — ИА Регнум. На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге сегодня, 8 мая, состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная 73-й годовщине Победы в Велико Отечественной войне.

Gov.spb.ru Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, несколько сотен жителей города, а также представители официальных делегаций из других регионов страны возложили цветы и венки к мемориалу защитников Ленинграда в Великой Отечественной войне.

В церемонии участвовал губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. Он прибыл на Пискаревское кладбище в сопровождении вице-губернатора Александра Говорунова и других членов правительства Петербурга.

Около 11:00 у Вечного огня и у монумента «Мать-Родина» выстроился почетный караул, после чего колонны двинулись к месту возложения под траурную музыку.

В колонне были замечены губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, на церемонию прибыли делегации от МЧС, ФНС, ФСБ и других государственных ведомств, представители общественных организаций, блокадники. У многих в руках были красные гвоздики.

На Пискаревском кладбище похоронено около полумиллиона мирных жителей Ленинграда и беженцев, ставших жертвами голода, холода, бомбежек и обстрелов. Здесь также похоронены воины Красной Армии и народного ополчения, павшие при защите Ленинграда.

Напомним, сегодня в 15:00 в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт, где будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Завтра, 9 мая в День Победы в 10:00 начнется парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади. К 14:30 у площади Восстания сформируют автоколонну с ветеранами войны, которая затем двинется в сторону Дворцовой. В 15:00 после колонны ветеранов и небольшой паузы начинается движение «Бессмертного полка» от площади Александра Невского по Невскому проспекту до Дворцовой площади. В 15:30 начнется праздничный концерт на главной площади города. В 22:00 над Невой устроят праздничный салют.