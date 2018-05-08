Владивосток, 8 мая, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Известного приморского астролога Александра Ремпеля наказали за его предсказание победы Владимиру Путину на президентских выборах в марте 2018 года. Суд во Владивостоке оштрафовал его за публикацию в газете «Джентри».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

"Меня Роскомнадзор оштрафовал за прогноз выборов президента. Ей-богу, я не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы. Кстати, я предсказывал победу Путина В.В., что и произошло», — цитирует ИА PrimaMedia слова Александра Ремпеля.

Роскомнадзор уведомил Ремпеля о том, что подаёт на него в суд за публикацию прогноза в предвыборный период. Суд состоялся 7 мая во Владивостоке. Сам астролог на заседании не присутствовал, так как находился в Калининграде.

Пока Ремпель не знает, какой штраф на него наложил суд, однако то, что «оштрафовали — это точно».

Напомним, по закону, СМИ запрещено в течение пяти дней до выборов и в сам день голосования публиковать итоги опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов. Публикация же астролога появилась 15 марта.

Протокол на приморского астролога, скорее всего, составили по ч. 1 ст. 5.5 КоАП. Ответственность за такое нарушение предусмотрена в виде штрафа в размере от 500 рублей до двух с половиной тысячи рублей для физических лиц, от одной до пяти тысяч рублей — для должностных лиц и от 30 до 100 тысяч рублей — для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России состоялись 18 марта. С результатом 76,69% голосов победил действующий президент Владимир Путин. В голосовании приняли участие 67,54% от общего количества избирателей, включенных в списки. Заручившись поддержкой более 56 млн избирателей, кандидат-самовыдвиженец поставил абсолютный рекорд в новейшей истории России.