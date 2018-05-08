КПРФ намерена голосовать против кандидатуры Медведева
Москва, 8 мая, 2018, 12:44 — ИА Регнум. КПРФ не поддерживает кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов по итогам встречи депутатов с кандидатом, предложенным президентом РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дмитрий Медведев
«Голосовать за этот курс, за эту команду, за такого премьера наша фракция не будет. Мы будем голосовать против», — заявил он.
Ранее против кандидатуры Медведева выступили депутаты от «Справедливой России».
В Госдуме обсуждают вопрос о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Его кандидатуру накануне внес на рассмотрение нижней палаты парламента президент РФ Владимир Путин.