Москва, 8 мая, 2018, 12:44 — ИА Регнум. КПРФ не поддерживает кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов по итогам встречи депутатов с кандидатом, предложенным президентом РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Голосовать за этот курс, за эту команду, за такого премьера наша фракция не будет. Мы будем голосовать против», — заявил он.

Ранее против кандидатуры Медведева выступили депутаты от «Справедливой России».

В Госдуме обсуждают вопрос о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Его кандидатуру накануне внес на рассмотрение нижней палаты парламента президент РФ Владимир Путин.