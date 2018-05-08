Калуга, 8 мая, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В Калуге прошёл второй фестиваль воинского дефиле, приуроченный к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, на смотре-конкурсе отрядов почетной вахты Поста №1 выступили лучшие караульные службы калужских школ и воспитанники казачьего сообщества.

Kaluga-gov.ru Воинское дефиле караульных служб на площади Победы

Смотр проходил на площади Победы областного центра. Как отметили организаторы фестиваля, в течении года почётные караулы готовились к выступлению, стремясь показать, какими приёмами обращения с оружием и нюансами строевой подготовки им удалось овладеть.

Участников воинского праздника приветствовали почётный гражданин Калужской области, председатель регионального комитета памяти Маршала Победы Г.К. Жукова Николай Алмазов, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги Игорь Матвеенко, атаман хуторского казачьего общества «Приокское» Владимир Гетманов.

Kaluga-gov.ru Возложение цветов

«То, что это замечательное мероприятие стало ежегодным, говорит о повышении его статуса. Пост №1 является гордостью нашего города и всего региона, поэтому все, кто так или иначе причастен к несению здесь почётной службы, тоже наша гордость. Особенно юные калужане, которые принимают участие в нашем смотре-конкурсе. Надеюсь, что у этой традиции всегда будут достойные продолжатели», — заявил Игорь Матвеенко.

Организаторами фестиваля воинского дефиле выступили молодежный центр города Калуги, штаб почётной караульной службы Поста №1 при поддержке управления физической культуры, спорта и молодежной политики, областного совета ветеранов, регионального комитета памяти Маршала Г.К. Жукова, командования войсковой части №6681 и Калужского хуторского казачьего общества «Приокское».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2018 году в Калуге решением городских властей не состоится военный парад. По словам начальника отдела военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам полковника Андрея Иванова, данному решению предшествовали предварительные консультации с ветеранскими организациями, ветеранами Великой Отечественной войны и общественностью, «высказавшие мнение впредь такие общенациональные мероприятия с прохождением колонн военных отмечать по большим, «круглым» датам».

Kaluga-gov.ru Караул у Вечного Огня

«Что касается проведения полноценных воинских парадов, то напомню, через два года наша область и Калуга отметят 75-ю годовщину Великой Победы, юбилейное событие у нас будет широко отмечаться. Причём, мы, военные, будем к такому событию готовиться заблаговременно, торжественный воинский парад пройдёт совершенно в новом формате, поверьте, это будет очень патриотичное и необычно привлекательное для калужан зрелище», — заявил полковник Иванов.