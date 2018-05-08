Ярославль, 8 мая, 2018, 12:37 — ИА Регнум. На предварительное голосование «Единой России» по выборам в Ярославскую областную думу заявилось 120 человек по состоянию на утро 8 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

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8 мая подача заявок должна была завершиться, однако была продлена до 15 мая. В партии это объясняют тем, что не все желающие успели заявиться в отведенное для этого время (заявки принимают с 3 апреля).

«Люди еще идут. Поскольку есть еще желающие — процедуру решили продлить. В некоторых округах конкуренция серьезная — до 5−6 человек. Сегодня документы подал глава Ростовского района Алексей Константинов», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ярославском региональном отделении партии «Единая Россия».

На предыдущих выборах в Ярославскую областную думу в 2013 году на праймериз заявлялось в два раза больше участников — 254 человека. Тогда именно в Ярославской области прошло первое в стране предварительное голосование «Единой России», затем опробованная здесь модель была распространена на всю страну.

Эксперты полагают, что снижение активности кандидатов внутри «Единой России» вызвано снижением конкурентности в целом в региональной политике и девальвацией значения мандата депутата областной думы. В связи с этим ряд бизнесменов и политиков в «Единой России» приняли решение не участвовать в выборах 2018 года.