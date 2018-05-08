Киев, 9 мая, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Продажа газотранспортной системы (ГТС) Украины частному владельцу станет причиной потери страной не только индустрии, но и целых городов. О сложившейся ситуации рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Gazprom.ru Газопровод

Намеченная передача ГТС Украины итальянским владельцам в лице Паоло Скарони (представителя банка Ротшильдов, организующего куплю-продажу газопроводов) по завершении первым делом поставит вопрос о коммерческом смысле существования тех или иных газовых потоков. В выигрыше здесь, очевидно, будет перекачка в Европу — с понятной прибылью, составляющей около 3 млрд долл. в год. А вот с самой Украиной все гораздо сложнее.

Во-первых, денег за перекачку она лишается, останутся только налоги. А во-вторых, подавляющая часть пользователей на территории самой Украины неплатежеспособны, долг населения уже достиг 42,7 млрд грн. И будет только расти. Велика вероятность того, что все, кто не сумеет изыскать средства, будут от газоснабжения, а значит и от центрального отопления безжалостно отключены — бизнес есть бизнес. И первый, экспериментальный город, назначенный жертвой, уже выбран. Это город Каменский, в котором уже начаты работы по отключению от центрального отопления. А отсутствие тепла — это гибель систем водоснабжения и канализации, с последующей гибелью городов. Майданные скачки обернутся для Украины мрачным Средневековьем.

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