Ватикан, 9 мая, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Церковь в Армении обладает большим политическим влиянием, считает французское католическое издание La Croix. 92% граждан в этой стране — верующие, и Армянская апостольская церковь занимает центральное положение в общественной жизни. Как католическая пресса обсуждает события в мире, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Manvel Гарегин II

La Сroix указывает на то, что в период политического кризиса Церковь призывает народ к спокойствию. В то время, как митингующие настаивают на избрании новым премьер-министром оппозиционного лидера Никола Пашиняна, католикос Гарегин II призывает сесть за стол переговоров, а не решать этот вопрос на улице. Сам католикос в последнее время встречался с рядом высокопоставленных политиков и принимал участие в переговорах между властью и оппозиций. К роли умитворителей подключились и некоторые священники в попытке предупредить разрастание конфликта до кровопролития.

При этом, по словам политаналитика Армянской обсерватории Лорана Лейлекяна, при отсутствии жесткой связи с главой правительства Церковь обладает особым статусом, являя собой важную политическую силу в нетеократическом государстве, присутствия в национальных институтах и имея убедительный вес в социальных вопросах.

О других темах, обсуждаемых католическими СМИ, читайте в статье: Как Армянская церковь влияет на политику в Армении

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