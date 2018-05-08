Киев, 8 мая, 2018, 12:17 — ИА Регнум. По данным украинской стороны, численность военнослужащих из России, принимавших участие в украинском конфликте в разные периоды, якобы составляла от 2,5 тыс. до 10 тыс. человек. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петер

Отвечая на вопрос журналиста, кто сейчас воюет в Донбассе, Порошенко заявил, что до 50% являются гражданами России.

«Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс. — регулярных российских войск на оккупированной территории», — сказал украинские президент.

При этом в Донбассе, по его словам, находится почти 50-тысячный военный контингент, «набранный через российскую мобилизационную систему». Все военнослужащие, утверждает Порошенко, делают вид, что не принадлежат к регулярным российским войскам.

Ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука сообщал, что киевские власти не могут «доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии».

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Напомним, в 2014 году в результате вооруженного переворота на Украине сменилась власть. На волне «майдана» страну возглавили группы с националистическими взглядами, сторонники Степана Бандеры, провозгласившие братоубийственную войну и геноцид в Донбассе.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против мирных жителей региона военную технику, армию и карательные батальоны. Против таких порядков восстали жители Донецкой и Луганской областей, оформившие статус независимых республик.