Афины , 8 мая, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Проблема мигрантов и беженцев не может быть решена решена как по мановению волшебной палочки, только непрестанной попыткой лучшего управления, заявил греческий замминистра миграционной политики Янис Балафас. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей 8 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Политик подчеркнул, что эта тема касается не только Греции, но и всего ЕС и находится в повестке дня всех политических сил в Европе.

«Речь идет о крупной политической, социальной, экономической, идеологической проблеме. — Убежден министр. — Необходимы баланс между правами греческих граждан, беженцев и мигрантов, поддержка грека и защита мигранта».

Балафас описал этапы, по которым тема беженцев развивается с 2015 года, когда случился огромных поток беженцев и мигрантов из разных стран, что стало большим испытанием для Греции. Ссылаясь на миграционную сделку ЕС-Турция, министр отметил улучшение ситуации в период 2016—2017 годов, развитие инфраструктуры для приема беженцев, предоставление жилья, питания, отопления, санитарных услуг, психосоциальной поддержки, обучения для детей.

«Мы соблюли международное европейское и национальное права, и нельзя забывать, что весь этот период мы говорим о стране, находящейся в кризисе», — сказал министр, указав на рождающий ответственность долг человечности и солидарности.