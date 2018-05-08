Вильнюс, 8 мая, 2018, 12:15 — ИА Регнум. «Обществу будет представлена вся информация, которая хранилась более 10 лет, о незаконном влиянии, не декларированном влиянии. Когда люди, которые ни перед кем не отчитываются, которых никто не избирал, удовлетворяют свои личные потребности за счет всех граждан Литвы. Когда они подкупали политиков, шантажировали, даже стремились вовлечь своих людей в важнейшие госучреждения: прокуратуру, суды, министерства. Действительно впечатляющий список, и он точно не ограничивается одним предприятием», — так сказал о завершающемся расследовании влияния бизнес-предприятий на политику председатель литовского парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас.

Цитата из х/ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия Олигарх

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В программе «В центре внимания» на телеканале LRT интервью с политиком вышло вечером 7 мая. ИА REGNUM сегодня, 8 мая, перевело на русский язык всё телеинтервью:

— Господин Бакас, ваш комитет проводит специальное расследование, касающееся связей политиков с бизнес-группами. Президент, объясняя обществу переписку с Масюлисом (Элигиюс Масюлис, экс-глава литовских либералов, которого подозревают в крупномасштабной коррупции — прим ИА REGNUM ), в интервью словно намекала на будущие выводы вашего комитета или имеющийся материал, который якобы подтверждает, что журналист Томас Дапкус является не только журналистом, что он выполнял и другие функции, доверенные ему концерном. Могли ли вы как-то это прокомментировать?

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— Начнем с того, что на сегодняшний день выводы никто не может знать, потому что я сам не знаю, какими будут окончательные выводы — их еще нет. Люди работают и по выходным, наше бюро формулирует основные выводы. Сегодня я видел предварительный проект, поэтому я хочу сказать — как режим расследования, так и сами выводы никому не известны, за исключением членов комитета. Но один из источников нашего расследования — информация, представленная госучреждениями. Стоит сказать, что главы государства всегда, не только сейчас, но и раньше, получали и получают информацию о процессах, которые имеют значение для безопасности государства. Так что не стоит удивляться высказыванию президента — нужно было бы удивляться, если бы у нее не было такой информации.

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— Сегодня была опубликована информация департамента госбезопасности (ДГБ), которая была предназначена для комитета по национальной безопасности и обороне. Мы, конечно, не можем раскрыть источник, откуда получили информацию. В этих документах некоторые фамилии и названия юридических лиц скрыты в большинстве случаев. Не скрываются только фамилии Моцкуса, Курлянскиса, Дапкуса (Дарюс Моцкус, Раймондас Курляндскис — руководители концерна MG Baltic, Томас Дапкус — телеведущий телеканала LNK, который принадлежит MG Baltic). То, что здесь написано, в сущности, подтверждает то, о чем говорит президент. Вы ознакомились с опубликованными документами?

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— Я не знаю, какие документы у вас есть. Хочу сказать, что комитет по национальной безопасности и обороне сейчас подготовил предварительный проект выводов на 150 листов, в нём несколько десятков фамилий. В центре внимания — пять или шесть предприятий.

— Что это за предприятия?

— Я не хотел бы детализировать. Извините, это было бы просто несолидно. Я считаю, что комитет представит обществу обобщенную, не вырванную из контекста информацию. У нас есть цель, и я слышал призыв президента опубликовать как можно больше информации. Надеюсь, что нам удастся это сделать. Обществу будет представлена вся информация, которая хранилась более 10 лет, о незаконном влиянии, не декларированном влиянии. Когда люди, которые ни перед кем не отчитываются, которых никто не избирал, удовлетворяют свои личные потребности за счет всех граждан Литвы. Когда они подкупали политиков, шантажировали, даже стремились вовлечь своих людей в важнейшие госучреждения: прокуратуру, суды, министерства. Действительно впечатляющий список, и он точно не ограничивается одним предприятием. Это несолидно, когда материал парламентского расследования госучреждений обнародуется раньше, чем это делает комитет. Это может быть только часть информации, ею потом можно манипулировать и т.д. Подождем пару недель и увидим не одно предприятие. Очень на это надеюсь. По крайне мере, как председатель комитета я точно будут бороться, чтобы общество узнало весь материал расследования, который собрал комитет по национальной безопасности и обороне.

— Как вы считаете, это нормально — обнародовать SMS-переписку некоторых лиц? Например, SMS-сообщения Дапкуса и Курлянскиса: «завтра 10 лет вашему политическому проекту (согласно опубликованным справкам ДГБ, Саюдис либералов в 2006 году создал концерн MG Baltic, провёл его во все учреждения власти, сделав даже правящей партией, выиграв и муниципальные выборы, и полностью контролируя в том числе Вильнюс и Клайпеду — прим. ИА REGNUM ). Помню, как откололся от «абонента» (позывной экс-мэра Вильнюса Артураса Зуокаса, который был основателем либерального движения в Литве, однако от него в 2006 году откололась часть соратников, которые и основали новую либеральную партию — она в итоге и стала основной в Литве — прим. ИА REGNUM ), и как все думали, что не выживет, а выжил и в этом году возьмет власть (до прошедших в 2016 году парламентских выборов Саюдис либералов лидировал по рейтингам, а лидер партии Элигиюс Масюлис назывался самым вероятным будущем премьер-министром Литвы, однако спецслужбы его поймали с поличным с, возможно, взяткой от концерна MG Baltic — рейтинги партии рухнули, в апреле 2018 года дело о коррупции передано в суд — прим. ИА REGNUM ). Дальновидно…». Это часть материала о том, что, по словам служб безопасности, Саюдис либералов по сути является группой концерна MG Baltic, отколовшейся от партии Зуокаса, и созданная по инициативе MG Baltic новая политическая сила. Движение либералов как проект MG Baltic — так формулирует ДГБ. Такие разговоры вы будете обнародовать? Это законно?

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— Скажу так — я могу комментировать только выводы комитета. Сегодня их нет, все они засекречены, поэтому мне было бы сложно комментировать то, что получено из надежных источников СМИ. Не буду скрывать, мы сегодня утром получили треть засекреченной информации из той, которую просили. Тогда процедура такова, что члены комитета, учитывая полученный материал, будут формулировать свои выводы, буду шлифовать каждый абзац. Но я хочу сказать, что общество получит всю информацию. Я за то, чтобы все 149 листов, которые мы сейчас написали, были доступны обществу. Чтобы как журналисты, так и политологи могли сделать свои выводы. Я считаю, что нам неизбежно нужно принять решения — я говорю о законодательстве, об укреплении учреждений, чтобы мы закрыли те лазейки, через которые мы теряем очень много стоимости и средств. Из-за этого застревает развитие государства. Наша цель — показать те лазейки. Мы точно не будем никого обвинять, мы представим то, как работает политическая система, как принимаются решения. Мы представим главные интересы, посредников, основные цели, сделки и т.д. Все это будет представлено, и, я считаю, что по этому вопросу правящие и оппозиция должны объединиться. Только тогда мы сможем сделать большой прорыв, хотя и так Литва точно много достигла.

— Господин Бакас, то, что вы говорите, несомненно, очень важно. Вы сейчас не можете назвать те пять концернов или бизнес-групп, чью деятельность, политическую силу вы расследовали, но это, скажем так, влияние прошлого. Наверно, очевидно, что если сказал «А», нужно сказать и «Б» — сейчас влияние также возможно. Мы знаем, что председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Карбаускис является владельцем одной из самых крупных бизнес-организаций в Литве (лидер нынешней правящей коалиции Рамунас Карбаускис, собственник концерна Agrokoncernas, которого литовские консерваторы связывают с российским бизнесом — предприятия Карбаускиса закупают удобрение у российского «Акрона» — прим. ИА REGNUM ). Не может ли это оказывать влияние на политическую систему?

— Могли бы вы уточнить, где это влияние есть? Я возглавляю комитет по национальной безопасности и обороне два года. За это время лидер партии ни разу ничего не попросил, даже не поинтересовался, что мы делаем, что расследуем. Наоборот — за два года были приняты решения, которые беспрецедентно укрепили безопасность нашего края, укрепили нашу разведку, ее силы. Сейчас реорганизуется госслужба. Я считаю, что таких решений у нас не было за последние 14 лет — с момента вступления в НАТО.

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— Ваше расследование никак не затронуло Agrokoncernas: вы не анализировали концерн в контексте перевоза российских удобрений в ЕС, управления несколькими десятками тысяч (гектаров) земли, решений, связанных с сельским хозяйством?

— Я вам отвечу на этот вопрос, когда мы закончим расследование.

Напомним, в Литве в суд передано дело, в котором в крупномасштабной коррупции обвиняется как MG Baltic, так и целый ряд политиков, которых, по подозрению следствия, концерн подкупал для массового принятия выгодных концерну законодательных актов.