Москва, 8 мая, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Россия открыта к честному диалогу и никогда не будет действовать во вред безопасности какого-либо государства, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срегей Лавров

Сегодня, 8 мая, Лавров возложил цветы к мемориальным доскам в память о дипломатах, погибших в Великой Отечественной войне.

«Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой бы то ни было страны, — заявил и.о. главы МИД РФ. — Мы всегда открыты к честному, откровенному диалогу, который опирается на уважение интересов всех партнеров и на поиск баланса этих интересов».

По его словам, Москва будет последовательно отстаивать эти принципы и делать все, чтобы не повторились те ужасы, которое человечество пережило в годы Второй Мировой войны.

«Хочу еще раз поздравить, прежде всего, ветеранов, с этим великим праздником, пожелать им доброго здоровья и дальнейшего вклада в работу нашего министерства», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что ситуация в мире становится все более напряженной и менее предсказуемой. Причина тому — действия США и их союзников.

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