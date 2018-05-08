Новгородская область, 8 мая, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В Новгородской области в деревне Лаптево Марёвского района братская могила советских воинов без должного ухода начала разрушаться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 8 мая, произошло это по вине местных чиновников, которые не выполняли свои обязанности по увековечению памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.

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Как установила проверка, администрация Молвотицкого сельского поселения не осуществляла надлежащий контроль за состоянием воинского захоронения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны». Из-за этого на памятнике образовались потертости, красочное и отделочное покрытие обелисков повредилось, на одном из обелисков даже образовались трещины.

«При этом мер по проведению мероприятий по ремонту обелисков администрация не приняла», — отметила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Елена Григорьева.

Главе администрации поселения прокуратуре внесла представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время нарушения устранены.

Добавим, что на территории Марёвского района Новгородской области имеется 34 воинских захоронения солдат и офицеров, партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В них погребено более 9,5 тыс. человек, имена 6242 воинов известны. В деревне Лаптево, которая находится в 44 км от села Марево, расположено воинское захоронение 10 воинов, имена шести из которых остались неизвестными.