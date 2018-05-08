Гаврилов-Ям, Ярославская область, 8 мая, 2018, 11:41 — ИА Регнум. 11 июня 2018 года на стадионе «Труд» в Гаврилов-Яме Ярославской области пройдёт историческая реконструкция спортивного матча 1914 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Гаврилов-Ямского района.

ТИЦ Гаврилов-Ямского района Стадион «Труд» в Гаврилов-Яме

Гаврилов-Ямский футбольный стадион — один из старейших в стране. Он построен в 1912 году английскими инженерами, которые работали на льноткацкой мануфактуре с конца XIX века. С собой англичане привезли и тогда малоизвестную игру — футбол.

Сейчас стадион называется «Труд», на нем до сих пор проводятся футбольные матчи местных команд. В честь чемпионата мира по футболу 2018 года местные власти организуют здесь спортивный праздник в ретростиле. Здесь воссоздадут футбольный матч 1914 года между командой «Чайка» (рабочими Локаловской льноткацкой мануфактуры) и «Железнодорожным клубом футболистов» (рабочими Ярославской железной дороги).

Мы провели активную исследовательскую работу. Наша библиотека нашла газету «Гудок», которая описывала спортивную жизнь нашей области и нашего района. Команда «Чайка» активно участвовала в футбольных матчах того периода, часто побеждала. Она была очень популярной. Этот матч выбран потому, что он описан в газете», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Гаврилов-Ямского района Галина Билялова.

В роли футболистов «Чайки» сыграют ветераны местных футбольных клубов, а «железнодорожниками» станут ветераны команды «Шинника». Футболисты «Чайки» будут одеты в точную копию формы команды тех времен, а ветераны «Шинника» наденут стилизованную форму.

Организаторы призывают зрителей прийти на матч в дореволюционной одежде.