Монтгомери, США, 8 мая, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Подросток из штата Алабама (США) пришел в себя за день до отключения системы жизнеобеспечения, передает издание BBC.

Astiahealth.com Врач с планшетом

Решение прекратить поддержание жизни сына родители приняли после того, как врачи сообщили им, что 13-летний подросток никогда «не будет нормальным».

При этом взрослые дали согласие на донорство органов своего ребенка. Убедить родителей отказаться от ребенка удалось после объяснения о том, что его органы могут спасти жизни пятерых детей.

13-летний Трентон Маккинли перенес тяжелую травму мозга во время ДТП. После нескольких операций врачи сообщили, что изменения в состоянии их сына необратимы, и что он никогда не поправится.

По словам матери, перед отключением от системы поддержания жизни ребенку был сделан последний тест на мозговую активность. Результаты исследования показали, что жизненные силы мальчика выросли, и вскоре он пришел в себя. Сейчас он может ходить, разговаривать и даже решать задачи по математике.

Добавим, что подобные инциденты беспокоят общество, заставляя возвращаться к вопросу о преступности эвтаназии. А именно задаваться вопросом, почему судьбу другого человека, жить ему или умереть, решает не он сам или его родственники, а чужие люди.

Ранее врачи из Великобритании запретили родителям вывозить ребенка на лечение в Италию, после чего отключили малыша от системы жизнеобеспечения. Через четыре дня он умер.

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