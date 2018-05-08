В США ребенок вернулся к жизни за день до отключения жизнеобеспечения
Монтгомери, США, 8 мая, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Подросток из штата Алабама (США) пришел в себя за день до отключения системы жизнеобеспечения, передает издание BBC.
Решение прекратить поддержание жизни сына родители приняли после того, как врачи сообщили им, что 13-летний подросток никогда «не будет нормальным».
При этом взрослые дали согласие на донорство органов своего ребенка. Убедить родителей отказаться от ребенка удалось после объяснения о том, что его органы могут спасти жизни пятерых детей.
13-летний Трентон Маккинли перенес тяжелую травму мозга во время ДТП. После нескольких операций врачи сообщили, что изменения в состоянии их сына необратимы, и что он никогда не поправится.
По словам матери, перед отключением от системы поддержания жизни ребенку был сделан последний тест на мозговую активность. Результаты исследования показали, что жизненные силы мальчика выросли, и вскоре он пришел в себя. Сейчас он может ходить, разговаривать и даже решать задачи по математике.
Добавим, что подобные инциденты беспокоят общество, заставляя возвращаться к вопросу о преступности эвтаназии. А именно задаваться вопросом, почему судьбу другого человека, жить ему или умереть, решает не он сам или его родственники, а чужие люди.
Ранее врачи из Великобритании запретили родителям вывозить ребенка на лечение в Италию, после чего отключили малыша от системы жизнеобеспечения. Через четыре дня он умер.
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