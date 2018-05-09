Ташкент, 9 мая, 2018, 10:02 — ИА Регнум. 9 мая в Узбекистане пройдут широкомасштабные торжества. Проведение всенародного праздника, называющегося День Памяти и Почестей, президент Шавкат Мирзиёев распорядился считать «первоочередной задачей государственных и общественных организаций, делом совести и долгом всех граждан Узбекистана». Что изменилось в отношении властей Узбекистана к 9 мая за последние годы, пишет автор ИА REGNUM Абу-Али Ниязматов.

Монумент на Площади Памяти и почестей. Узбекистан

В Узбекистане живут 1144 ветерана Великой Отечественной войны, которым со стороны властей предоставляется различного рода поддержка. Это и финансовая помощь — 5 млн сумов (около 40 000 руб.), возможность бесплатно отдохнуть в любом, на выбор, республиканском санатории или в принадлежащих Узбекистану здравницах в Ялте и Кисловодске, в день праздника для ветеранов войны и участников трудового фронта организован торжественный прием с участием президента страны.

Улицах города в честь близящейся даты украшены плакатами и стендами, прославляющими стойкость, мужество и героизм участников войны и трудового фронта, на улицах выступают театральные и музыкальные коллективы и звучат советские патриотические песни. Это последнее особенно примечательно, ведь еще недавно советские песни о войне были под негласным запретом. Сейчас они звучат свободно. Более того: не так давно в стране демонтировались памятники, посвященные подвигу узбекистанцев в те годы, и теперь по поручению нового президента ряд памятников восстанавливают и возвращают на прежние место (как и связанные с ними названия улиц).

Отметим, что после ухода граждан на фронт в 1941 году в Узбекистане осталось пять миллионов жителей, при этом в республику были эвакуированы 1 млн взрослых и 300 тысяч детей, и тех из них, кто остался без родителей, узбекистанцы приняли в свои семьи.

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