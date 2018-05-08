Лос-Анджелес, США, 8 мая, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Джонни Депп напился, попытался ударить менеджера съёмочной группы фильма «Лабиринт» (Labyrinth), который был ответственным за её расположение, а также предложил крупную сумму тому, кто захочет ударить звезду Голливуда, об этом 7 мая сообщил сайт телеканала CBS.

Цитата из х/ф «Аризонская мечта». Реж. Эмир Кустурица. 1992. США Джонни Депп

В будущем фильме Депп исполняет роль детектива Департамента полиции Лос-Анджелеса Рассела Пула. Инсайдеры рассказали журналистам, что на съемочной площадке фильма начал происходить форменный бардак.

Всё началось после того, как Джонни Депп набрал в актерский состав своих друзей и выступил в роли режиссёра конкретной сцены фильма. Для съёмок этой сцены была перегорожена одна из улиц Лос-Анджелеса. Вышло так, что Депп не уложился в выделенное время.

Когда оно вышло, менеджер подошёл к режиссёру Брэду Фурману, но тот перенаправил его к Деппу, который, по словам свидетелей, «пил и курил» на протяжении всего дня.

Когда менеджер подошел к голливудской звезде и обратился к нему, Депп начал кричать сотруднику в лицо и сделал вид, что хочет ударить его в торс, однако удар не нанёс.

«Я дам вам $100 тыс., чтобы вы ударили меня сейчас!», — прокричал Джонни Депп перед тем как его увели.

Напомним, в фильме «Лабиринт» герой Деппа Рассел Пул решает вернуться к главному делу своей жизни — расследованию убийства культового рэпера Тупака Шакура. Ему придется распутать заговор, в котором могут быть замешаны даже его коллеги.