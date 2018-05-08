Вашингтон, 8 мая, 2018, 11:35 — ИА Регнум. В американском штате Мичиган в одном из жилых домов произошел инцидент с участием диких животных. На диван местного жителя буквально с потолка упали шестеро енотов. Об этом сообщает РИА Новости.

Цитата из м/ф «Еноты». Реж. Кевин Джиллис. 1985-1992. Канада Семейство енотов

Инцидент произошел на днях в городе Шеридан.

«Семейство (енотов) гнездовалось на чердаке, но в какой-то момент потолочные покрытия не выдержали, животные полетели вниз», — передает вещатель.

Хозяин дома вызвал на место «ЧП» полицейских и спасателей, который отловили енотов и поместили в специальную переноску. Позже диких животных выпустили на волю.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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