Киев, 8 мая, 2018, 11:32 — ИА Регнум. На Украине считают, что завершить военный конфликт в Донбассе может силовая операция ВСУ или усиленное давление на Россию со стороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

В частности, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко обвинил президента Украины Петра Порошенко в нежелании провести силовую операцию по освобождению Донбасса.

«Не могу понять, почему в России так часто любят говорить, что Порошенко хочет начать большое наступление ОРДЛО. Скорее наоборот. Порошенко все, что хочет это вести миротворцев и заморозить эту проблему на десятилетия», — написал Охрименко на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, военный эксперт Олег Стариков считает, что война в Донбассе может завершиться под давлением США и ЕС или в результате успешной военной операции ВСУ.

«Оно будет длиться очень долго, пока этот конфликт не будет решен на самом высоком уровне. Когда он будет политически решен, тогда будет дана команда и подразделения РФ выйдут, они могут даже закрыть границу и вообще не выпустить коллаборационистов. Есть военный, политический и дипломатический пути. Военный путь — все очень просто. Они стреляют высокоточным оружием, что ведет к необратимым потерям. Чем больше будет необратимых потерь, тем меньше будет желающих приехать», — сказал Стариков в эфире канала «112 Украина».

Напомним, 5 мая президент Украины Порошенко заявил, что Украина надеется на тесное сотрудничество Европейского Союза и США в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

По его словам, Госдеп США поддерживает ввод миротворцев ООН.

Как сообщалось, решение о вводе в Донбасс миротворцев ООН может принять только Совет Безопасности ООН. При этом Украина, США, Германия и Франция выступают за то, чтобы миротворцы были наделены полноценным мандатом миротворческой операции с правом размещаться вдоль российско-украинской границы и возможностью разоружать незаконные вооруженные формирования. В то же время РФ выступает за то, чтобы миротворцы ООН размещались только на линии столкновения ВСУ и армий Донецка и Луганска.