Якутск, 8 мая, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Чего ждать от нового кабинета министров России? Одни называют это «стабильностью», другие — продолжением стагнации и не ждут никаких прорывов в экономике и политике. Политолог из Якутии Виталий Обедин полагает, что мнение народа никто не учитывал при формировании нового правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Нестеров. Шутовской кафтан. Боярин Дружина Андреевич Морозов перед Иваном Грозным. 1885

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«Новое назначение Медведева на пост премьера — лучшее доказательство полной несостоятельности всех политических «экспертов», пророчивших кадровые перестановки, оперируя такими понятиями, как «несостоятельность», «недовольство населения», «низкий уровень доверия избирателей» и прочими. А Медведев уже порадовал набором новых «популярных» кадров в новое, «угодное народу» правительство. Здоровайтесь: Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Виталий Мутко (!!!), Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Ольга Голодец… Самые популярные люди страны…

И поверьте — дело вовсе не в «некого взять». Удивляться не приходится. Пресловутое «недовольство населения» прекрасно корректируется на выборах любых уровней при помощи административного ресурса. Иногда, конечно, случаются накладки, но такое тоже нужно, чтобы пар крышу не срывал. Более того, иногда этому процессу начинают помогать. На выборах в Госдуму в 2016 году «Единой России», к примеру, было приказано не выдвигать кандидатов в ряде регионов по одномандатным округам, чтобы другие партии могли провести своих кандидатов. Выбирали такие округа по разным политическим соображениям, и, как мы помним, Якутия в их число попала. А когда власти республики попытались, вопреки федеральной позиции, разыграть собственный гамбит и протолкнуть Андрея Борисова, его сняли. В условиях управляемой реальности электоральное недовольство не имеет никакого значения для качества управленца. Оцениваются совсем другие качества. Более того, плохие бояре нужны, чтобы периодически пороть и сливать, если случится крупный форс-мажор», — высказал мнение Виталий Обедин.

По мнению политолога, для политического выживания главы Якутии Егора Борисова куда критичнее не пресловутое недовольство населения, а то, как он разрулит, например, загрязнение реки Чульмар крупными компаниями.

«Как я уже неоднократно говорил, для Егора Борисова одобрение топ-менеджмента крупных компаний и госкорпораций — главная опора», — написал Виталий Обедин на своей странице в социальной сети.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке очень неоднозначно восприняли очередное назначение Дмитрия Медведева на пост главы российского правительства. Одни эксперты предлагают дождаться формирования дальневосточного блока правительства и полагают, что хорошо уже то, что развитие Дальнего Востока не уходит из федеральной повестки. Другие ждут только ухудшения ситуации, считая, что у Медведева было очень много лет на то, чтобы продемонстрировать хоть какую-то работу, но он этого не сделал.

Ровно за месяц до инаугурации президента России аналитик ИА REGNUM Юрий Баранчик объяснил, почему на посту премьера останется Дмитрий Медведев:

«Слабый премьер будет проводить ту программу реформ, которую предложит президент».

Между тем аналитик ИА REGNUM Александр Халдей предлагает не спешить с выводами и дождаться, когда будут названы имена министров нового кабмина:

«Пока нестабильна ситуация вокруг России в мире, остаются люди, которые к этой ситуации приспособились. Будут новые условия — будут новые люди», — считает эксперт.

Аналитик также отмечает, что, несмотря на отсутствие сенсаций при формировании нового правительства, откровенные либералы из него убраны.