Иерусалим, 8 мая, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Мэр Иерусалима Нир Баркат заявил о намерении назвать площадь недалеко от будущего посольства США в честь главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает 8 мая The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу города.

Walkerssk Иерусалим

«Таким образом Иерусалим выразит любовь к президенту и жителям Соединенных Штатов, которые поддерживают государство Израиль», — цитирует издание Барката.

По его словам, решив признать Иерусалим столицей Израиля, американский лидер «встал на сторону исторической правды и поступил правильно».

Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и распорядился начать подготовку к переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Церемония открытия посольства намечена на 14 мая 2018 года.

Ранее Белый дом обнародовал состав делегации США, которая посетит церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме.

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