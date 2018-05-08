Филипповское, Владимирская область, 8 мая, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Активисты владимирской инициативной группы по борьбе со строительством мусороперерабатывающего завода около села Филипповское Киржачского района получили доказательства того, что участок был продан незаконно. Сведения о том, что участок в 1500 га относится к эксплуатационным лесам, содержит ответ Федерального агентства лесного хозяйства депутатам Филипповского, сообщили 8 мая корреспонденту ИА REGNUM активисты инициативной группы.

Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия Свалка

Напомним, что на участке около села Филипповское хотят построить мусороперерабатывающий комплекс. Участок был куплен компанией «ЭкоТехСтрой Владимир». Почти сразу у активистов появились опасения, что сделка была незаконной: в обращении к прокурору области граждане указывали, что благодаря действиям руководства Филипповского и Киржачского района земельный участок был выведен из собственности государственного лесного фонда, а затем продан по существенно заниженной цене. Сейчас активисты получили доказательства того, что схема действительно была странной.

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По словам активистов, местные чиновники пытаются убедить людей, что на проданном участке леса нет с 1967 года. Однако документ это опровергает — последнее лесоустройство на территории было проведено в 2004 году (копия ответа есть в распоряжении ИА REGNUM ).

«Мы считаем, что кадастровый учет 1500 га леса осуществлен незаконно, поскольку при межевании участка был скрыт тот факт, что весь участок покрыт лесами, — рассказали активисты. — При этом в выписке из кадастра указано, что в границах участка леса отсутствуют. В договоре купли — продажи тоже скрыто, что участок продается с лесом».

По словам членов инициативной группы, участок был продан всего за 27 млн рублей. При этом только стоимость древесины составляет примерно 54 млн рублей. Сам участок, по оценкам экспертов, стоит не менее 4,5 млрд рублей. Этот ущерб якобы был причинен государству.

«У нас складывается впечатление, что ни территориальный отдел Росимущества, ни прокуратура не хотят защищать интересы государства. К сожалению, простым гражданам не предоставлено процессуальное право обращаться с исками в суд в защиту интересов Российской Федерации. Поэтому и вынуждены люди бесконечно писать жалобы в разные инстанции в надежде, что найдутся принципиальные, честные люди на государственной службе, которые заметят все эти нарушения закона и отреагируют надлежащим образом», — рассказали активисты.

ИА REGNUM напоминает, что о строительстве мусороперерабатывающего завода около села Филипповское стало известно летом 2017 года. Тогда вице-губернатор области Лидия Смолина подписала инвестиционный проект, который и предполагал возведение мусорного объекта. Примечательно, что, согласно проекту, привозить сюда планировали и московский мусор, причем в больших объемах, чем владимирский.

Местным жителям не понравилось не только это, но и само расположение предприятия — на месте леса, под которым находится резервный запас чистой воды. К тому же такой «сосед» вряд ли может положительно повлиять на село: жителям в случае строительства завода придется дышать не чистым воздухом, а воздухом с запахом отходов и примесью вредных веществ, а это чревато различными болезнями.

Активные выступления жителей начались летом 2017 года, а в декабре инициативная группа решила добиться референдума. Заявление о регистрации инициативной группы принял местных ТИК, вопросы согласовали депутаты сельского поселения. Однако это не понравилось прокуратуре, которая решила, что проводить этот референдум нельзя — вопросы якобы не относятся к вопросам местного значения. Сейчас в Киржачском районе идут суды по иску прокуратуры к совету народных депутатов и ТИКу.

Отметим, что ранее Киржачский районный суд постановил расторгнуть контракт с главой администрации сельского поселения Филипповское Олегом Ивановым, которому жители высказали свое недоверие из-за того, что рядом селом планируют построить мусороперерабатывающий комплекс. Иск подала председатель Совета народных депутатов поселения Елена Гашина. Основанием стало то, что глава администрации не указал, что он занимается предпринимательской деятельностью. Сыграли роль и судимости экс-главы. Сейчас Олег Иванов пытается обжаловать решение суда.