Берлин, 10 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 мая, в Германии отмечают День книги. Именно в этот день в 1933 году в Берлине и некоторых других немецких городах прошла масштабная акция показательного сожжения книг, не соответствующих идеологии национал-социализма.

Сожжение книг в нацистской Германии на берлинской площади Опернплац 10 мая 1933 г

В начале 1933 года после прихода к власти в Германии национал-социалистов в стране началась организованная кампания по демонстративному сожжению книг, не соответствующих «германскому духу».

6 апреля 1933 года отдел прессы и пропаганды Немецкого студенческого союза разослал по региональным отделениям Союза циркуляр, объявляющий старт общенациональной «Акции против негерманского духа». Пропагандистская кампания стартовала 12 апреля публикацией «12 тезисов против негерманского духа».

Второй этап акции начался 26 апреля того же года сбором «подрывной литературы». Каждый студент должен был очистить свою библиотеку и книжные полки знакомых и членов семьи от запрещенной литературы. После этого зачистке подверглись высшие учебные заведения, библиотеки и книжные магазины.

Кульминацией кампании стало масштабное показательное сожжение книг, которое провели 10 мая 1933 года на площади Опернплац в Берлине, а также в других городах Германии. В ходе торжественной церемонии под «огненные речовки» студенты сожгли более 25 тыс. томов «негерманских» книг. Это стало началом эпохи государственной цензуры и контроля над культурой.

«Я стоял возле университета, зажатый со всех сторон студентами, цветом нации, одетыми в форму штурмовых отрядов, смотрел, как огонь лижет обложки наших книг, и слушал сальные тирады этого мелкотравчатого лжеца. Похоронный ветер дул над городом», — написал позже немецкий писатель Эрих Кестнер, имя которого упоминалось в тех самых речовках.

В память об этих событиях с 1947 года 10 мая в Германии отмечается как День книги. А в 1995 году на берлинской площади Бебельплац (до 1947 года — Опернплац) установили памятник сожжённым книгам. Он представляет собой пустые книжные полки, установленные ниже уровня мостовой и закрытые сверху стеклом. Надпись на табличке рядом с памятником гласит:

«На этой площади 10 мая 1933 года студенты-нацисты жгли книги».