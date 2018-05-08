Санкт-Петербург, 8 мая, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В связи с празднованием Дня Победы и массовыми народными гуляньями ремонт Невского проспекта, идущий с 13 апреля, будет приостановлен. Кроме того, в ночь на 10 мая не будут разводиться мосты через Неву.

Дарья Драй ИА REGNUM Отражение Дворцового моста в Неве

Как сообщили 8 мая в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, с 6:00 9 мая Невский проспект на всем протяжении будет открыт для движения транспорта, за исключением времени проведения праздничных мероприятий.

Напомним, днем 9 мая по Невскому пройдет шествие ветеранов на ретро-автомобилях, а затем — массовая акция «Бессмертный полк», на которой ожидается не менее 700 тыс. участников.

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С 06:00 10 мая ремонт Невского проспекта возобновится по намеченному плану. В частности, закроется участок от Литейного проспекта (включая перекресток) до площади Восстания.

Первый этап ремонта Невского проспекта — от Дворцового проезда до площади Восстания — полностью завершится 13 мая. Второй этап — от площади Восстания до площади Александра Невского — пройдет уже после Чемпионата мира по футболу.

Кроме того, в ночь с 9 на 10 мая петербургские мосты разводиться не будут, чтобы облегчить горожанам и гостям города перемещения после салюта и массовых гуляний.

Также 9 мая вносятся изменения в трассы маршрутов наземного городского пассажирского транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая петербургский метрополитен будет работать без перерыва. В кассах станций пассажиры в это время смогут приобрести только жетоны. Проход на станции будет осуществляться как по жетонам, так и по электронным проездным билетам.

В связи с шествием «Бессмертный полк» работа станций метро в центре Петербурга днем 9 мая будет изменена.