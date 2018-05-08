Киев, 8 мая, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев обсудил вопросы энергетической безопасности с представителями НАТО — в рамках заседания комиссии «Украина-НАТО» на уровне заместителей постоянных представителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом 8 мая сообщает пресс-служба «Нафтогаза», передает корреспондент ИА REGNUM.

Как утверждают в украинской госкомпании, вопросы энергетической безопасности привлекли «повышенное внимание» стран-членов НАТО, а доклад Андрея Коболева, посвящённый решениям Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и вопросам реализации проекта «Северный поток-2», «вызвал оживленную дискуссию во время заседания».

«Государства Альянса были единодушны в том, что энергетическая безопасность Украины является составляющей энергетической безопасности всего региона», — заявляют в «Нафтогазе» по итогам мероприятия.

Напомним — в апреле постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон в рамках Киевского форума по вопросам безопасности заявила, что «мы все» (не уточнив, идет ли речь о США или НАТО) очень обеспокоены «Северным потоком-2».

«Мы не должны быть зависимы от России из-за энергетических потребностей. Мы надеемся, многие из нас надеются, что США сможет предложить диверсифицированные энергетические ресурсы», — отметила тогда постоянный представитель США при НАТО.

По ее словам, сейчас технологии позволят США стать одним из крупнейших производителей нефти и природного газа, в частности, и для Украины.

«Да, мы не станем крупнейшим экспортером, потому что мы много потребляем. Но у нас будет кампания по экспорту. Это значит, что цены, по которым мы поставляем природный газ, будут снижаться. Сейчас мы строим инфраструктуру, чтобы сделать это. Эти нефть и газ смогут стать диверсифицированными источниками, в частности для Украины, и, мы надеемся, Германии, потому что мы не хотим, чтобы российский «Северный поток-2» начал сдерживать европейский ответ на российскую агрессию. Газопровод, который поставит (страны) в зависимость от российских ресурсов, повредит способности противостоять России», — отметила Кей Бейли Хатчисон.