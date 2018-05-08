Абу-Даби, 8 мая, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация Human Rights Watch требует от властей Объединенных Арабских Эмиратов предоставить информацию о местонахождении дочери правителя Дубая после того, как она в принудительном порядке была доставлена в страну, пишет испанская газета ABC 7 мая.

Валентин Серов. Похищение Европы. 1910

Латифабин Мохамед аль-Мактум, 32-летняя дочь дубайского шейха Мохамеда бин Рашида аль-Мактума совершила попытку бегства из ОАЭ и опубликовала видеоролик в сети, где объяснила, что бежит от ограничений и запретов, наложенных на нее семьей.

Власти ОАЭ перехватили принцессу 4 марта 2018 года. Она пыталась бежать на французской яхте, принадлежащей ее друзьям. Яхта была обнаружена у берегов Индии.

Официальные лица не прокомментировали видеозаявление молодой женщины. По сообщению Reuters, близкий к правительству Дубая источник заявил, что «Латифа жива и здорова, находится среди своей семьи». Другой информации после ее принудительной отправки на родину не поступало.

Human Rights Watch заявляет, что отказ обнародовать местонахождение принцессы можно трактовать как похищение.

«Если ее задерживают, ей должны быть предоставлены права, которые должны иметь все задержанные, в том числе право на справедливое судебное разбирательство и независимый суд», — заявили правозащитники.

Правозащитные организации часто обличают Объединенные Арабские Эмираты, где отсутствуют демократические институты и практикуются нормы шариата. Многие преступления караются смертной казнью. В этой стране запрещено критиковать правительство, правящую семью и деятельность чиновников.