Киев, 8 мая, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Для людей в Донбассе гражданская война — это «что-то инородное», заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине АлександрХуг, сообщает 8 мая «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, несмотря на гражданскую войну в Донбассе, многие жители ежедневно пересекают линию разграничения. Граждане, проживающие по обе стороны конфликта, нуждаются в постоянном пересечении линии фронта, считает Хуг.

«Люди не верят в линию столкновения как в нечто естественное. В понимании людей линия столкновения — это что-то инородное. Так же, как и конфликт», — сказал Хуг.

Он отметил, что сегодня в Донбассе работают только пять контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), что категорически недостаточно. Из-за этого на КПВВ собираются очереди, так как каждый день линию разграничения пересекают порядка 40 тыс. человек.

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Хуг также отметил, что оснащение и бытовые условия на КПВВ оставляют желать лучшего. Также граждане, пересекающие КПВВ, должны быть лучше защищены, поскольку пункты находятся в непосредственной близости от военных действий.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Украина не намерена решать конфликт мирным способом, несмотря на подписанные Минские соглашения и ежедневные страдания собственных граждан.