Москва, 8 мая, 2018, 10:57 — ИА Регнум. 8 мая на станции Новолазаревская в Антарктиде впервые в истории состоится шествие «Бессмертного полка», в котором примут участие 32 зимовщика 63-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Об этом корреспонденту ТАСС рассказал один из организаторов акции, врач-хирург станции Михаил Воронцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

«Раз уж День Победы пришелся на зимовку, мы подумали, чем хуже шестой континент, раз «Бессмертный полк» шагает по всей планете? — рассказал Воронцов. — До сих пор здесь еще не проводилось подобных мероприятий, наше будет первым».

Организатор акции добавил, что зимовщики заранее подготовили таблички с фотографиями родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Шествие «Бессмертного полка» пройдет от въездных ворот станции до большого круглого щита с изображением названия станции и карты Антарктиды.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года. С каждым годом акция охватывает все больше населенных пунктов по всему миру.

На сегодняшний день это движение приобрело международный масштаб, оно охватывает десятки государств.

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