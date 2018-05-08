Казань, 8 мая, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Судьбу бывшей воспитательницы детского сада №283 города Казани Гульнары А. решит Вахитовский городской суд. Расследование уголовного дела сразу по трём статьям — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, угроза убийством и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего завершено, и 8 мая 2018 года дело передано в суд. 42-летняя воспитательница обвиняется в том, что избила четырёхлетнего ребёнка ключами, а потом накрыла его лицо подушкой и удерживала в таком положении. За подобные методы «воспитания» ей грозит до пяти лет лишения свободы по одной статье и до трёх лет по двум другим, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на СУ СК РФ по РТ.

Цитата из х/ф «Сало, или 120 дней Содома». Реж. Пьер Паоло Пазолини. 1976. Италия Акт садизма

Хотя бывшая воспитательница и отказалась от дачи показаний, следствию удалось собрать достаточную доказательную базу. Правоохранительные органы выяснили, что 24 ноября 2017 года Гульнара А. уложила старшую группу на «тихий час», но один ребёнок, мальчик четырёх лет, не спал и мешал спать другим воспитанникам.

«За это воспитательница стала бить его по ягодицам и ногам рукой, затем связкой ключей и тапочкой. Но женщине этого показалось мало, она накрыла его лицо подушкой и удерживала в таком положении не менее 5 секунд. После этого воспитатель схватила ребёнка за руки и ноги, вытащила из спальной и выключив свет, заперла в своём служебном кабинете», — сообщили в следственном комитете.

О случившимся ребёнок рассказал родителям, после этого были проведены психолого-психиатрические экспертизы, выявившие причинение серьёзной психологической травмы малолетнему ребёнку.