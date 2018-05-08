Красноярск, 8 мая, 2018, 10:54 — ИА Регнум. В Красноярске следственные органы начали расследование причин пожара, произошедшего во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 8 мая, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Антонова Дарья ИА REGNUM Пожарные

«Кроме того, запрошены сведения об организациях, выполнявших ремонтные работы, и сумме причинённого ущерба», — добавили в ведомстве.

Как писалоо ИА REGNUM, сообщение о возгорании крыши находившегося на реконструкции спортивного комплекса поступило на пульт дежурного сегодня, 8 мая, около 05:30 по местному времени (01:30 мск). Для того чтобы полностью потушить пожар, огнеборцам потребовалось четыре часа. К ликвидации ЧП были привлечены 83 человека и 30 единиц техники.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. По данным МЧС, вероятной причиной пожара стало возгорание оплётки проводов после короткого замыкания.

Напомним, Дворец спорта имени Ивана Ярыгина 1981 года постройки закрылся на реконструкцию в 2016 году. К концу 2018 года здесь планировали создать ледовую площадку для кёрлинга в рамках Универсиады-2019. В общей сложности из федерального и регионального бюджетов на обновление здания планировалось направить 1,52 млрд рублей.