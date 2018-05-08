Киев, 8 мая, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают возможные последствия для Украины от четвертого президентского срока Владимира Путина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петер

В частности политолог Андрей Золотарев прогнозирует, что Кремль не будет «статично смотреть на происходящее» на Украине.

«В России выбирают царя, чтобы ему поклоняться, у нас — чтобы над ним подтрунивать, посмеиваться, бросать помидорами и тухлыми яйцами, глядя на рейтинги. Путин не будет статично смотреть на происходящее в Украине. Да, не будет резких движений. Но обратите внимание на ситуацию вокруг «Северного потока-2». Для европейцев цены выше ценностей. Эту аксиому подтверждает «Северный поток-2». Мы потеряем приблизительно 2,5 млрд долл. на газовом транзите», — сказал Золотарев в эфире канала «112 Украина».

Эксперт отметил, что президент России Владимир Путин будет и дальше применять в отношении Украины политику «жестокого экономического прагматизма».

«Кардинальных перемен не будет. Я говорю о жестком, иногда жестоком прагматизме российского президента по отношению к Украине, прежде всего в экономических вопросах… Стоило президенту Порошенко поднять вопрос о разрыве с СНГ, где Украина является учредителем, но не членом этой организации, мы получили плюс 30% к ставке на железнодорожные колеса. К слову, они хорошо продавались в странах СНГ… Такие действия будут продолжаться», — считает Золотарев.

Напомним, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз принес присягу президента России. Он пообещал верно служить российскому народу и вспомнил о «росте могущества РФ». Путин отметил, что «особенно остро осознает свою колоссальную ответственность» перед всем многонациональным народом.