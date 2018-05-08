Киев, 8 мая, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Если бы президентские выборы на Украине происходили в середине апреля 2018 года, то наибольшие шансы на победу в них имела бы экс-премьер-министр страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, результаты которого были представлены 7 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в первом туре за Тимошенко готовы проголосовать 16,1% среди тех, кто вообще собирается голосовать и определился. Далее в рейтинге идут экс-министр обороны Анатолий Гриценко (12,7%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (12,2%) и действующий президент страны Петр Порошенко (12,2%). Интересно, что пятое и шестое места в рейтинге с небольшим отрывом от главных кандидатов заняли комический актер Владимир Зеленский (10,8%) и музыкант Святослав Вакарчук (9,6%).

Как отмечают в своем комментарии социологи, сейчас все партии и кандидаты имеют достаточно низкий уровень поддержки.

«Рейтинг отдельных партий/политиков не превышает 8−8,5% среди всего взрослого населения Украины. Поэтому в условиях активизации предвыборной кампании и учитывая высокий динамизм ситуации в стране, электоральные настроения могут существенно измениться», — подчеркивают социологи.

Краткие выводы из рейтингов КМИС: Порошенко побеждают все, — комментирует результаты соцопроса политолог Руслан Бортник.

«Тимошенко побеждает большинство кандидатов, Вакарчук, Гриценко и Зеленский побеждают Тимошенко, Вакарчук — Зеленского, а Гриценко — Вакарчука… Очень маленькие разрывы — в рамках погрешности — шансы есть и у Бойко (лидер Оппозиционного блока) и у Рабиновича, и даже у Садового (мэр Львова, лидер партии «Самопомощь»)… Очень попахивает аферой образца 2014 года, тем более что закулисные кукловоды те же», — резюмирует политический эксперт.

Политолог Максим Гардус делает ряд выводов из результатов соцопроса КМИС:

«Пока узнаваемость «новых лиц», кроме Зеленского и Вакарчука, крайне низка. Но запрос огромен — 85,4%. Причем во всех регионах. Нет больше Юго-Востока. На Юге лидер Зеленский 22,9%, на Востоке — Рабинович — 19,5%, на Донбассе — Бойко 35,8%.У Ляшко наибольшая доля людей с неполным средним образованием — 13,0%. Логично. Самые образованные — у Зеленского, 49,6%. Странно. У Бойко больше всего очень бедных, 26,6%. А высокообеспеченных — у Зеленского, 5,9%. Средних — у Вакарчука, 43,3%.Наиболее «городской» — Рабинович. 69,1%. Логично, если сравнить с картой урбанизации. Ответ на шутку месяца есть: во 2-м туре Вакарчук побеждает Зеленского 54,3\45,7».

Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумковв эфире радиостанции «Голос столицы» заявил, что главная проблема Порошенко заключается в том, что у него самый большой антирейтинг — за действующего президента Украины ни при каком развитии событий не готовы голосовать три четверти респондентов.

«То есть почти 75% не готовы вот в любом случае, как бы ни развивались события, проголосовать за президента. Это очень плохой сигнал. Потому что есть большое количество людей, которые по состоянию на сегодня не хотят идти на выборы, есть большое количество респондентов, которые не определились со своим выбором, и таких на сегодняшний момент, по разным оценкам и по разным результатам социологических исследований, от 35% до 45%. Поэтому, скажем так, откуда набирать — есть», — подчеркнул Разумков.

Что же касается Тимошенко — у неё в этом плане тоже ситуация немногим лучше, у неё порядка 60% антирейтинга.

«И мы видим достаточно неплохие результаты, а с учетом того, что они наблюдаются у разных социологических центров, мы видим поддержку новых лиц в политике. Запрос на новые лица есть давно… и сегодня этот запрос снова более чем актуален», — заявил эксперт.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 5 по 19 апреля 2018 года среди 2004 респондентов по всей Украине кроме «оккупированных территорий». Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2,0% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Очередные президентские выборы должны пройти на Украине в марте 2019 года.