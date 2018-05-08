Мадрид, 8 мая, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью должен выплатить €800 тыс. штрафа за налоговые преступления, пишет газета El Mundo 8 мая.

Новикова Юлия Жозе Моуринью

Португальский тренер достиг соглашения с Прокуратурой Испании о прекращении судебного разбирательства по делу о налоговом мошенничестве. Моуринью признал себя виновным в двух налоговых преступлениях в период его работы с испанским клубом «Реал Мадрид».

Выплата штрафа в размере €800 тыс. станет альтернативой тюремному заключению сроком в 12 месяцев. Суд повторно расследовал дело 2011−2012 годов, когда Моуринью обманул испанское государство на €3,3 млн.

В 2015 году тренер решил урегулировать отношения с Налоговой службой Испании, выплатив €4,4 млн. Однако в 2017 году судебное расследование было возобновлено после того, как международная журналистская сеть опубликовала данные расследования Football Leaks.

Жозе Моуринью (род. 1963) — португальский футболист. С середины 1980-х занимается тренерской деятельностью. Он работал со знаменитыми португальскими клубами, а также с зарубежными «Реал Мадрид», «Челси». С 2016 года он является главным тренером «Манчестер Юнайтед».