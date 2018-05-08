Берлин, 8 мая, 2018, 10:35 — ИА Регнум. В Германии к двум годам заключения приговорена 89-летняя праворадикальная экстремистка Урсула Хавербек, которая утверждает, что Освенцим не был лагерем смерти, сообщает телеканал Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Pxhere.com Старая ведьма

Убежденная неонацистка отрицает существование лагерей смерти и холокоста. Также ранее она неоднократно отказывалась явиться в суд.

Хавербек осуждена на два года тюрьмы. По мнению медиков, здоровье женщины позволит ей выдержать такой срок наказания.

Ранее ее неоднократно приговаривали к денежным штрафам и к условному тюремному сроку. Тюремного срока для Хавербек потребовал Международный комитет Освенцима.

«Хавербек десятилетиями игнорировала историческую правду, нельзя дать ей возможность игнорировать немецкую систему правосудия», — заявил вице-президент комитета Кристоф Хебнер.

Напомним, в Германии в 2016 году было зафиксировано 22 тыс. 471 уголовно-наказуемых деяний, совершённых правыми радикалами. Общее количество преступлений с 2014 года выросло на 30%.

Также растет и число сторонников нацистской Германии, называющих себя «гражданами Рейха», признающих только законы и границы Германии 1937 года. Они не признают существование современной Германии и заявляют, что не подчиняются немецким законам.

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По различным источникам, число «граждан Рейха» в Германии колеблется от 8 тыс. до 40 тыс. В 2016 году газета Thüringer Allgemeine со ссылкой на данные судебных приставов сообщала о 40 тыс. «граждан Рейха», называя их «нелегальной армией».

В январе 2018 года, по сведениям журнала Focus, было организовано подпольное военизированное и хорошо вооруженное формирование из «граждан Рейха».

Как сообщают органы конституционной Защиты Восточной Германии, в начале года на конспиративной встрече организация заявила о создании «полиция Рейха» и шли разговоры об организации армии.