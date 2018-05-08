Ярославль, 8 мая, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Администрация Кировского и Ленинского района отказала в проведении двух антимусорных митингов, мотивировав запрет проведением на этом месте других мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали организаторы планируемых акций.

Антимусорный митинг в Ярославле

Первый митинг хотели провести коммунисты 18 мая в 18 часов на площади Волкова — спустя месяц после первого митинга, где люди высказывались против захоронении московского мусора на ярославском полигоне. Но администрация предложила провести его у концертно-зрелищного центра «Миллениум» — в стороне от основныхпешеходных и транспортных потоков.

«Нас послали к «Миллениуму», потому что у Знаменской башни будет проходить другое мероприятие, какое не знаю, документов еще не видел», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Александр Воробьев не уточнил, согласится он на предложенный вариант или вновь будет проводить несанкционированный митинг. За проведение первого митинга он был привлечен к административной ответственности, на 8 мая назначен суд по этому делу.

Второй митинг, разрешение на который запрашивал ярославец Александр Смирнов, тоже не разрешен. Инициатор митинга хотел его провести на Советской площади или площади Труда. Как сообщил Александр Смирнов на своей страннице в «Фейбсук», «уведомления подавались за 15 дней до проведения, как того требует закон, в самом начале рабочего дня в пятницу, 4 мая 2018 года. Я был первым посетителем». Но получил отказ.

Глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова ответила, что в этот день там с 10 утра до 8 вчера будет проходить другое массовое мероприятие, заявка на которое была подана 28 апреля.

На площади Труда митингующим тоже не разрешили собраться, поскольку 23 апреля ее «забронировал» под свое мероприятие департамент городского хозяйства мэрии Ярославля.

Александру Смирнову глава администрации также предложила митинговать перед входом в КЗЦ «Миллеиум» на Которосльной набережной.