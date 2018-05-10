Личная память делает человека человеком. Общая память делает население народом. Общая победа делает народ сильным. Общая боль и жертва делают народ честным и благодарным. В сознании нашего народа День памяти и скорби 22 июня — ежегодная личная Минута молчания о своих, о себе, о самом страшном. В истории нашего народа День Победы 9 мая — главный день его жизни и борьбы. Мы помним Великую Отечественную войну, перед лицом которой все на деле были равны. Жертва защитников — священна. Перед лицом угрожавшего всем нам гитлеровского геноцида даже служившие врагу предатели и коллаборационисты были не более чем расходным материалом. Их жертва — бессмысленна и преступна. А война в защиту Отечества — священный урок равенства и справедливости. Наш «Бессмертный полк» — это не только каждый день иссякающий поток участников и детей войны. Это каждый день растущее море благодарной памяти, живых, всё новых наследников бессмертного подвига — всех тех, ради кого была принесена та страшная жертва. Многие годы мы собираем личные свидетельства о войне. Их продолжают присылать нам читатели (sfo@regnum.ru). Всё мы публикуем здесь. Вечная память героям. Подробнее о проекте [[[picture3]]] Бессмертный полк идет по Москве. 9 мая 2018. Прямая трансляция с ул. Тверская

Иван Шилов ИА REGNUM «Бессмертный полк»

06:19 09.05.2018 Первыми в России День Победы начали отмечать на Дальнем Востоке. [[[picture8]]] 9 Мая все от мала до велика приходят на мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вечная память героям! Слава защитникам Отечества! [[[picture5]]] [[[picture6]]] [[[picture7]]] [[[picture4]]]

06:42 09.05.2018 К 73-й годовщине Великой Победы по поручению Совета ветеранов свободного порта Ванино портовики угольного терминала СУЭК — АО «Дальтрансуголь» отреставрировали легендарную пушку времён Великой Отечественной войны ЗИС-3. Пушка — героиня береговой обороны Дальнего Востока. Теперь пушка-ветеран украшает главную площадь Ванино. [[[picture9]]] В День Победы грозное орудие военных лет привлекло множество людей, особенно детей. Все хотели сфотографироваться рядом с ней в День Победы. [[[picture10]]]

07:29 09.05.2018 Елькин Митрофан Лаврентьевич — прадед шеф-редактора Уральской редакции ИА REGNUM Александра Комарова. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 10 января 1942 года. Был призван Шурминским РВК Кировской области. [[[picture11]]] Служил в стрелковом полку стрелковой дивизии. 27.10.1943 г. был награждён медалью «За боевые заслуги». Будучи связным, под сильным огнём противника, он своевременно и аккуратно передавал приказы командования на места. В результате подразделения выполнили все приказы, справились с боевой задачей. 22.05.1945 г. стрелок Митрофан Лаврентьевич Елькин был награждён медалью «За отвагу». Наградой его удостоили за то, что он «в наступательных боях против немецких захватчиков проявил мужество и отвагу». [[[picture12]]]

08:06 09.05.2018 В Дальнегорске Приморского края герои «Бессмертного полка» весь День Победы остаются на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фотографии после прохождения в колонне по центральной площади города устанавливают вокруг Вечного огня, и они остаются здесь весь день — 9 Мая.

08:30 09.05.2018 Личные истории победителей: слушайте специальные радиовыпуски. В проекте участвуют корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева, начальник технического отдела и руководитель пресс-центра ИА REGNUM Артём Фионов, заместитель генерального директора ИА REGNUM Игорь Фионов. Георгий Аверьянович Шерстнёв служил в пограничных войсках. Участвовал в освобождении России, Румынии, Венгрии и Австрии от немецко-фашистских захватчиков. О начале и конце войны узнал в наряде. Это наша Победа. Истории победителей. Георгий Шерстнёв: Радио REGNUM

08:52 09.05.2018 В Барнауле прошёл Бессмертный полк. На оборотной стороне портретов многие рассказывали истории своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

09:08 09.05.2018 Участнику Парада Победы 24 июня 1945 года биробиджанцу Николаю Семеновичу Дебденко не удалось дожить до наших дней. Но форма, увешанная боевыми орденами и медалями, говорила о том, что немало геройских минут пришлось пережить ему на той далекой от нынешних поколений войне. Слушайте специальный радиовыпуск. Это наша Победа. Истории победителей. Николай Дебденко: Радио REGNUM

09:13 09.05.2018 В Югре 9 мая на акцию «Бессмертный полк» собираются выйти 100 тысяч человек, сообщает штаб правительства ХМАО. В Ханты-Мансийске. 25 000 человек пройдут колонной с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдут в 10:00 после парада Победы от улицы Мира. В Сургуте в памятной акции примут участие 15 000 человек. Она начнется в 10:00 от перекрестка улиц Университетская — Ленина. А в Нижневартовске в 11:00 потомки фронтовиков соберутся на улице Ленина и пройдут по центру города. Ожидается, что в «Бессмертном полку» в столице Самотлора примут участие до 40 000 жителей.

09:16 09.05.2018 В Перми «Бессмертный полк» собрал 40 тыс. человек. Это в восемь раз больше, чем было пять лет назад, когда колонна «Бессмертного полка» прошла по улицам Перми впервые.

09:22 09.05.2018 Шествие «Бессмертного полка» в Великом Новгороде сегодня, 9 мая, в День Победы, возглавит легендарная «полуторка» — грузовик ГАЗ-ММ, затонувший во время боёв за освобождение Новгорода в январе 1944 года, найденный в 2013 году подводными археологами и поднятый со дна реки. Об этом подробнее: «Бессмертный полк» в Великом Новгороде поведёт легендарная «полуторка»

09:23 09.05.2018 В городе воинской славы Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга) в эти минуты проходит шествие «Бессмертный полк». В нем участвуют более пяти тысяч жителей. «Колонну бессмертного полка возглавляет автомобиль с ветеранами Великой Отечественной войны. Знамя Победы по улицам города несут юнармейцы и воспитанники военно патриотических клубов», — сообщает пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев.

09:34 09.05.2018 «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Иллюстрация: стоп-кадр трансляции телеканала «Россия 24».

09:38 09.05.2018 Тюменский участник «Бессмертного полка» рассказывает в прямом эфире о своём деде. Скриншот прямой трансляции шествия «Бессмертного полка» в Тюмени. Трансляцию ведёт телекомпания «Тюменское время».

09:47 09.05.2018 Бессмертный полк в Бишкеке (Киргизия) собрал около 45 000 человек. Среди участников шествия был и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, несший портрет своего деда. Количество людей, собирающихся на «Бессмертном полку» в киргизской столице, растет с каждым годом. В 2014 году их было около 1 000. В 2015-м — около 5 000. В 2016-м — в «Бессмертном полку» участвовало более 16 000 человек.

09:51 09.05.2018 Корреспондент Сибирской редакции ИА REGNUM Татьяна Иващенко с дочерью Златой на фоне плаката «Они сражались за Родину» в Парке Победы. Республика Алтай, город Горно-Алтайск, 9 мая 2018 года.

09:52 09.05.2018 Кошкин Дмитрий Иванович (1914—1982 гг.) — дед шеф-редактора ИА REGNUM Наталии Николаевой. Был командиром орудия 27-го отдельного пулеметного батальона. С мая 1942 года по май 1945-го воевал в составе 65-й армии 1-го Белорусского фронта, с марта по октябрь 1944 года — 2-го Белорусского фронта. Воевал на Степном, Донском, Центральном фронтах. Принимал участие в боях на Курской дуге, за освобождение Белоруссии, Польши, в Восточно-Прусской наступательной операции. Награжден медалью «За взятие Кёнигсберга». Подробнее: Истории победителей: командир орудия из Чувашии Дмитрий Кошкин

09:55 09.05.2018 В Ленинградской области начались акции памяти «Бессмертный полк». Первыми с портретами своих близких — фронтовиков и тружеников тыла — вышли на улицы жители Выборга. В течение ближайших часов к ним присоединятся и другие города Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко встанет в строй «Бессмертного полка» во Всеволожске, финальная часть шествия в этом городе пройдет по легендарной Дороге жизни.

10:03 09.05.2018 Корреспондент ИА REGNUM в Новосибирской области Анна Алябьева с семьёй и участники шествия «Бессмертный полк». Новосибирская область, город Новосибирск, 9 мая 2018 года.

10:04 09.05.2018 В Екатеринбурге завершено шествие «Бессмертного полка». Оно длилось почти час. На улицы города с портретами своих героических предков традиционно вышли десятки тысяч человек.

10:04 09.05.2018 «Бессмертный полк» прошёл по Горно-Алтайску (Республика Алтай). В шествии приняли участие более 3000 человек. Впечатляющее количество участников для небольшого города, в котором всего живут около 63 тысяч человек.

10:07 09.05.2018 В День Победы ИА REGNUM проводит видеотрансляцию шествия «Бессмертного полка» в Москве. Участники собираются на улице Тверская, присоединиться к колонне можно на выходе со станций метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская» до 13:00, после чего станции будут закрыты. К шествию, которое направится к Красной площади, нельзя будет подключиться на выходе из прилегающих переулков. Регистрация не требуется, корпоративная и политическая символика запрещена. Планируемое время завершения мероприятия — семь часов вечера. В этом году в московском мероприятии ожидается участие порядка миллиона человек, численность «Бессмертного полка» растет с каждым годом, в прошлом году участие в московском шествии приняли 850 000 граждан, годом ранее — 700 000. Видеотрансляция «Бессмертного полка» начнётся в 14:00 (мск).

10:08 09.05.2018 «Бессмертный полк» в Ханты-Мансийске возглавили ветераны Великой Отечественной войны. В коллонне с фотографиями своих героических предков — губернатор Югры Наталья Комарова и председатель думы ХМАО Борис Хохряков. Фото пресс-центра правительства Югры.

10:10 09.05.2018 Тамара Михайловна Павловская (в девичестве Кондратьева) не была героем в том смысле, в каком мы это привыкли видеть в кино. Она не поднимала полки в атаку, не выносила раненых на себе с поле боя, не подрывала вражеские эшелоны и не шла на Берлин. Она просто жила в то страшное время. Слушайте специальный радиовыпуск. Это наша Победа. Истории победителей. Тамара Павловская

10:38 09.05.2018 «Бессмертный полк» в Минске собрал около 2 тыс. человек. Автор ИА REGNUM Сергей Шиптенко в строю. Параллельно проходит официальный митинг. Устранены провокации националистов, милиция помогает. [[[picture13]]] [[[picture14]]] [[[picture16]]]

10:50 09.05.2018 Калининградцы готовятся к смотру парада

10:59 09.05.2018 Силин Александр Николаевич, генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик СССР, дед шеф-редактора ИА REGNUM Ольги Зенькович.

11:00 09.05.2018 В Великом Новгороде началось построение колонны «Бессмертного полка», сообщает корреспондент ИА REGNUM. К ее участникам присоединились и местные чиновники. На фото в центре — первый вице-губернатор Новгородской области Вероника Минина в военной форме времен Великой Отечественной войны. Фото: Ольга Ларина, ИА REGNUM

11:09 09.05.2018 Жители Миллионной улицы, по которой на Дворцовую площадь выходили участники военного парада в честь Дня Победы и военная техника, украсили окно одной из квартир портретом своего родственника-фронтовика. Напомним, что шествие «Бессмертный полк» начнется в Петербурге в 15:00. За час до этого участники шествия начнут собираться на Невском проспекте — от площади Восстания до площади Александра Невского. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

11:19 09.05.2018 «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Фото: Алексей Банников, ИА REGNUM

11:19 09.05.2018 В Бурятии, по данным республиканского МВД, в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 22 тысяч человек. Шествие началось сразу после парада Победы. Колонны прошли по центральным улицам Улан-Удэ, сопровождаемые музыкой и песнями. Шествие «Бессмертного полка» в Улан-Удэ (Бурятия), 9 мая 2018 года. Фото: Egov-buryatia.ru Подробности: В Бурятии в «Бессмертном полку» прошли около 22 тысяч человек

11:22 09.05.2018 Чаброва Людмила Ивановна — прабабушка фотокорреспондента ИА REGNUM в Петербурге Дарьи Ивановой. Во время войны Людмила Чаброва все 900 дней находилась в блокированном Ленинграде, работала в госпитале и на молочной кухне. В 1943 году награждена медалью «За оборону Ленинграда». Её муж в это время служил шофёром на Дороге жизни. Двое братьев ушли на фронт, один из них пропал без вести.

11:40 09.05.2018 Краев Михаил Фёдорович — дед шеф-редактора ИА REGNUM в Петербурге Владислава Краева. Кадровый офицер, ветеран советско-финской и Великой Отечественной войны. В составе Волховского фронта участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Участник штурма Кёнигсберга, освобождения городов Польши, дошел до Берлина. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За оборону Ленинграда» и другими. Более 30 лет прослужил в Вооруженных силах СССР.

11:40 09.05.2018 Более 20 000 жителей Сургута (ХМАО) в День Победы прошли в рядах «Бессмертного полка» с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. «Я сегодня иду в колонне впервые — это очень волнительно для меня и всей нашей семьи. Мы с гордостью вспоминаем о подвигах нашего деда Михаила Петровича Васильева. Благодарим всех ветеранов за мирное небо», — сказала сургутянка Елена Бритнер.

11:43 09.05.2018 В Минске колонна «Бессмертного полка» стоит на солнце около площади Победы. Около 4 тысяч человек ждут окончания официального мероприятия на площади. Заполнен проспект Независимости от Я. Колоса до площади Победы по обе стороны. Принимают участие лидеры негосударственных организаций. Жара вынуждает некоторых из колонны отходить в подворотни, но люди не расходятся, около 4 тысяч ждут в колонне. Некоторые не выдерживают жары. Начались обмороки. ОМОН не пропускает «Бессмертный полк» на площадь Победы.

11:49 09.05.2018 Участники шествия «Бессмертный полк» в Великом Новгороде идут вокруг Новгородского кремля. Колонна «Бессмертного полка» растянулась на несколько километров. «Шествие кажется бесконечным», — отмечает корреспондент ИА REGNUM. Фото: Ольга Ларина, ИА REGNUM

11:50 09.05.2018 В рамках акции «Бессмертный полк» ИА REGNUM повторяет публикацию воспоминаний бабушки генерального директора ИА REGNUM Юлии Крижанской Евгении Шварцман о блокаде Ленинграда. Искренний и личный текст и галерея архивных фотографий позволяют соприкоснуться с тем, что забыть никак нельзя. [[[picture17]]] Читайте также: Как только мы забудем об этом — мы просто исчезнем

11:50 09.05.2018 Губернатор Югры Наталья Комарова и спикер парламента ХМАО Борис Хохряков сегодня дважды шли в «Бессмертном полку». Первый раз в Ханты-Мансийске, второй — в Нижневартовске с главой столицы Самотлора Василием Тихоновым они пронесли в одной колонне с вартовчанами портреты своих героических отцов. Фото пресс-службы горадминистрации Нижневартовска

11:55 09.05.2018 «Бессмертный полк» в Новосибирске собрал около 250 тысяч человек. Акция прошла здесь уже в шестой раз. Рекорд по количеству участников «Бессмертного полка» в Новосибирске был поставлен в 2017 году. Тогда к акции присоединились около 270 тысяч человек. Подробности в материале: Сотни тысяч новосибирцев прошли в «Бессмертном полку» [[[picture18]]] [[[picture19]]]

11:58 09.05.2018 Впервые в Калининграде прошли ракетные комплексы «Искандер». Три красавца шли по площади Победы, завершая военный парад.

12:07 09.05.2018 В Минске часть участников «Бессмертного полка» расходится. Люди не выдерживают жары. Власти добились своего. Особенно тяжело инвалидам и детям. Нет туалетов, нет воды, непонятно, где скорая помощь. Зато милиции много.

12:11 09.05.2018 В Минске участников «Бессмертного полка», наконец, пропускают через рамки. «Бессмертный полк» прошёл на площадь Победы. Фото: ИА REGNUM

12:35 09.05.2018 Редактору ИА REGNUM Светлане Шаповаловой (Алтайский край) посчастливилось родиться в семье достойнейших людей: фронтовиков Королевского Сергея Владимировича и Королевской Любови Евстафьевны. Их истории она рассказала в статье «День Победы в Барнауле: радость и потери боль». Дедушку война застала на морской базе, расположенной на островах Моонзундского архипелага. Боевые действия по их захвату фашисты начали 6 октября 1941 года, а уже 12 октября они высадились на остров Хийумаа (Даго), где развернулись ожесточённые бои. Силы были неравны, и старшие офицеры, поняв это, попросту сбежали, оставив на произвол судьбы младший состав. Причём солдат оставили без еды и оружия: им последовал приказ уничтожить орудийные батареи и открыть шлюзы, затопив базу. Королевская Любовь Евстафьевна (в девичестве Кулик) пошла на фронт добровольцем, едва не доучившись в медицинском училище Новороссийска. Став бойцом-краснофлотцем 255 Таманской бригады морской пехоты, ходила в разведку, выносила с поля боя раненных. Говорила — страшно вспоминать, что творилось в окопах. Пример её отваги в 1943 году вдохновил военного корреспондента Аркадия Первенцева на написание рассказ «Девушка с Тамани». Это её семью расстреляли фашисты, дом сожгли. Любовь Кулик и сама несколько раз была на краю гибели. И не только по причине многочисленных контузий. Был случай, когда она, будучи в разведке, попала в плен и подверглась пыткам. На предплечье вырезали морской якорь, хотели повесить, но свои подоспели вовремя, спешили освободить из петли и штыком повредили горло. Вспоминая эти истории, осознаешь, что наши проблемы — ничто по сравнению с тем, что довелось пережить родным на войне в 18−20-летнем возрасте и после войны.

12:36 09.05.2018 В Перми организаторы «Бессмертного полка» не позволяли людям пронести на шествие Знамя Победы. Один из участников акции рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что он хотел пройти в колонне со знаменем, на древко которого был прикреплён портрет его деда. Он пояснил, что подобным образом он поступал ежегодно во время празднования 9 мая, и никаких проблем не возникало. Однако когда участник акции подошёл к пропускным рамкам, сотрудники полиции остановили его и сообщили, что проход с любыми флагами запрещен. Они сослались на правила акции и пояснили, что такова позиция администрации города. Мужчина очень удивился и спросил у полицейских, как это возможно, ведь Знамя Победы — государственный символ и символ Победы. Он попросил позвать сотрудника администрации. Подошедший чиновник подтвердил озвученную информацию. Другой очевидец рассказал, что к людям, которые проносили свернутые Знамена Победы и разворачивали их в процессе шествия, подходили сотрудники полиции и выводили их из колонны. При этом он отметил, что некоторым участникам ближе к концу шествия всё же удалось развернуть знамёна, около пяти человек поступили подобным образом, они донесли их до конца маршрута. Мужчина также добавил, что полицейские «косились» на красные ленты, которые некоторые участники акции носили вместе с георгиевскими. Он предположил, что они сомневались, считать ли их частью символики, запрещённой правилами.

12:43 09.05.2018 В «Бессмертном полку» в Абакане, по информации правительства Хакасии, прошли порядка 15 тысяч человек. Глава Хакасии Виктор Зимин нёс портрет своего деда Дмитрия Ивановича Зимина, погибшего в марте 1945 года под Будапештом. Фото: r-19.ru

13:09 09.05.2018 Жители Нижнего Новгорода прошли в «Бессмертном полку». Вместе со всеми в шествии принял участие и глава области Глеб Никитин, который пронёс портрет своего деда Владимира Васильевича Никитина, а его сын Пётр держал в руках портрет своего прадеда Георгия Борисовича Петухова. «Шли сегодня в колонне всей семьёй, несли портреты моих дедушек — Георгия и Владимира. Оба были тружениками тыла, будучи подростками, работали токарями. Не доставали до станка, стояли на ящиках, работали по 12−15 часов, ковали победу», — рассказал глава Нижегородской области. Напомним, в прошлом году в День Победы в «Бессмертном полку» в разных городах и районах области прошли 115 тыс. человек. В Нижнем Новгороде в нём приняли участие свыше 20 тысяч нижегородцев.

13:19 09.05.2018 Зинченко Степан Захарович — дедушка заместителя главного редактора ИА REGNUM Марины Захаровой. Был призван в 1941 году, в возрасте 30 лет. Попал в плен, освобождён, после чего снова воевал. Был ранен. Дошел до Варшавы. Зинченко Татьяна Евтеевна — бабушка заместителя главного редактора ИА REGNUM Марины Захаровой. В годы войны была эвакуирована на Урал. Трудилась на заводе в Нижнем Тагиле.

13:27 09.05.2018 В Белгороде в «Бессмертном полку» прошли 75 тысяч человек Фото пресс-службы правительства Белгородской области.

13:27 09.05.2018 Александр Тимофеевич Тихенький (на фото справа) — дед обозревателя ИА REGNUM Сергея Гуркина. Родился в 1916 году, участвовал в обороне Москвы, воевал подо Ржевом, в Сталинграде. В 1943 году получил тяжелое ранение и был направлен в тыл — водил поезда в Омске. Награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом Отечественной войны и медалью «За оборону Сталинграда». Скончался в 2002 году.

13:28 09.05.2018 Комаров Иван Гаврилович — дед шеф-редактора Уральской редакции ИА REGNUM Александра Комарова — родился в 1914 году, в год начала Первой мировой войны. А 24 июня 1941-го, через день после начала Великой Отечественной, встал на защиту Родины. Его призвал Суздальский РВК Владимирской области. Начал боевой путь под Смоленском. Его часть освобождала от фашистов Румынию, Польшу и Чехословакию. Свой боевой путь солдат закончил в логове нацистов — Берлине. В период подготовки к прорыву обороны противника на реке Висле до реки Одер слесарь 107-й отдельной автороты подвоза дивизии Иван Комаров, как говорится в его характеристике, «самоотверженно работал по восстановлению автотранспорта». Он отремонтировал 18 боевых машин. 6 апреля 1945 года Иван Гаврилович был награждён Орденом Красной Звезды. Иллюстрация с сайта: podvignaroda.ru

13:38 09.05.2018 Бессмертный полк идет по Москве. 9 мая 2018. Прямая трансляция с ул. Тверская

13:38 09.05.2018 Шествие «Бессмертного полка» в Калининграде.

13:45 09.05.2018 Корреспондент Сибирской редакции ИА REGNUM Татьяна Иващенко: «Подрастающее поколение должно знать и всегда помнить о подвиге, который совершили наши героические защитники, победившие фашизм. Например, моя дочь Злата с ранних лет знает, что её прадед Николай Григорьевич Иващенко встретил войну в 17 лет, будучи курсантом железнодорожного техникума. Был направлен в город Славгород (Алтайский край) в лётное училище, эвакуированное туда в 1941 году из Балашова. Участвовал в защите Сталинграда, затем вернулся в лётную школу — доучиваться. Освоив штурмовик Ил-2М, был направлен на Белорусский фронт в 196-ю Штурмовую авиационную дивизию. В боевых вылетах в группе уничтожал вражескую технику. Награждён Орденом Красной Звезды. В конце войны его назначили инструктором на учебном Ил-2У в Славгороде, где он и встретил Победу. Сейчас проживает в Алма-Ате (Казахстан). Иващенко Николай Григорьевич в кабине МИГ-15, 1953 год. Фото из личного архива семьи Иващенко. Ещё один героический прадед — Иван Васильевич Майлов. Он родился в деревушке под городом Бийском (Алтайский край) 3 сентября 1918 года. Войну встретил, находясь на службе в пограничных войсках, под Брестом. 22 июня 1941 года его дивизия приняла всю силу фашистского удара на себя, героически отражая многочисленные атаки врага до последнего… Был сильно контужен, попал в плен. В конце войны был освобождён советскими войсками. После войны вернулся на Алтай. Всю жизнь проработал в ДРСУ. Умер в 1996 году от сердечного приступа… Иван Васильевич Майлов. Фото из личного архива семьи Иващенко Прадед Журавлёв Яков Петрович родился 28 декабря 1918 года. Во время войны служил топографом-геодезистом, был ранен. Награждён орденами и медалями, в том числе Орденом Отечественной войны второй степени. Умер в мирное время, в 1991 году. Журавлёв Яков Петрович. Фото из личного архива семьи Журавлёвых Прапрадед Павел Михайлович Исупов — получил тяжёлое ранение в грудь на передовой в августе 1944 года в возрасте 44 лет. Умер в военном госпитале города Новогрудок (Белоруссия). Перед смертью успел написать письмо жене, где предупредил, что они, скорее всего, больше не увидятся…

14:00 09.05.2018 9,5 тыс. калужан прошли в рядах «Бессмертного полка» с портретами родных и близких, воевавших в рядах Красной армии. В праздничном шествии участвовали целыми семьями, на улицах областной столицы много детей. Завершился народный парад торжественным митингом на площади Победы. Читайте подробнее: В Калуге к шествию «Бессмертного полка» присоединились 9,5 тыс. человек

14:05 09.05.2018 По улицам Челябинска идёт «Бессмертный полк». Фото: Ирина Юрина, ИА REGNUM.

14:07 09.05.2018 В Костроме в шествии «Бессмертного полка» участвовало около 20 тысяч человек. От мемориала «Вечного огня» до центра города костромичи шли семьями, держа в руках портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

14:12 09.05.2018 Вера Кудинова родилась в 1930 году в деревне Ржевка, Рязанской области. Отец Василий Ксенофонтович Коновалов, участник битвы под Москвой, был демобилизован в 1945 году, мать Екатерина Михайловна Коновалова, труженик тыла. Вера Кудинова — ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, труженик тыла. Имеет государственные награды. Слушайте специальный радиовыпуск. Это наша Победа. Истории победителей. Вера Кудинова: Радио REGNUM

14:15 09.05.2018 В Воронеже в этом году в колонны «Бессмертного полка» встали около 50 тысяч человек. В 2014 году, когда акция прошла впервые, ее участниками стали 700 горожан.

14:19 09.05.2018 В Санкт-Петербурге постепенно собирается колонна «Бессмертного полка». Люди прибывают на площадь Александра Невского целыми вагонами поездов метрополитена, передает корреспондент ИА REGNUM. По громкой связи в метро горожанам советуют, каким выходом пользоваться. На площади играют военные песни, иногда в мегафон людей просят не скапливаться у памятника Александру Невскому, а двигаться к голове колонны — к пересечению Невского и Суворовского проспектов. Пожилые участники акции пока отдыхают на лавочках в ожидании начала шествия. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

14:21 09.05.2018 «Самое главное, чтоб вам никогда не пришлось пережить войну!»— так всегда 9 мая, да и не только в этот день, говорила бабушка редактора ИА REGNUM Ольги Заузановой — Анфиса Александровна Карпова. В военное время она прибавила себе лет, чтобы ее взяли на работу сопроводителем поездов на узловую станцию Дружинино Свердловской области. В тылу врага этот труд был не менее опасным, поэтому железнодорожники, в том числе и Анфиса Карпова, были приравнены к военнообязанным. Она ездила с составами, перевозившими раненых с фронта в тыловые госпитали. В 20 лет она стала вдовой. Мой дед Владимир Иванович Карпов погиб в октябре 1941 года под Смоленском. Ему было всего 20 лет. Карпова Анфиса Александровна. Фото из личного архива Ольги Заузановой Еще один дед — Симонов Василий Матвеевич был эвакуирован из Москвы с заводом «Динамо» в Пермскую область. Составы с семьями рабочих, станками и оборудованием выгрузили в чистом поле, где за короткое время был построен завод, выпускавший пушки для фронта, на котором дед проработал до конца жизни. Я поднимаю этот бокал за тот, в 41-м далеком, вокзал: чечетка гармошек и слезы рекой, и мать навсегда потеряла покой. Пусть красным вином эту боль не унять — Мне деда война не дала увидать. За павших, не чокаясь. Стоя! До дна! Пусть выпьет кипящая маем страна! Фронтовые сто граммов

14:23 09.05.2018 Для юной москвички Анны Стуковой война началась с первых дней нападения фашисткой Германии. Глядя на то, как бомбят её родной город, она, тогда ещё 19-летняя школьница, попросила записать её на лётные курсы, но из-за небольшого роста и хрупкого телосложения стала сначала медсестрой, а потом связистом и помощником артиллеристов, оказавшись на защите блокадного Ленинграда в составе 351-го зенитного артиллерийского полка Ленинградской стрелковой дивизии. Это наша Победа. Истории победителей. Анна Стукова: Радио REGNUM Слушайте специальный радиовыпуск.

14:24 09.05.2018 В Ереване 9 мая с площади Свободы стартовалa акция «Бессмертный полк» в честь Дня Победы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Армении, к шествию присоединился также президент Армении Армен Саркисян. «Сегодня у нас тройной праздник: день победы в арцахской освободительной борьбе, героический вклад нашего народа в победу в Великой Отечественной войне, и, конечно, то, что произошло вчера», — сказал Саркисян. Читайте подробнее: В шествии «Бессмертного полка» в Ереване принял участие президент Армении

14:40 09.05.2018 В Челябинске завершено шествие «Бессмертного полка». В нём приняли участие десятки тысяч человек. Иллюстрация: стоп-кадр трансляции сайта https://www.1obl.ru

14:43 09.05.2018 Стрельников Григорий Емельянович — дед корреспондента ИА REGNUM по Тюменской и Курганской областям, ХМАО и ЯНАО Елены Мироновой. Согласно данным архива Министерства обороны, электромеханик Григорий Стрельников проходил срочную службу в Красной армии в период с 1934−35 гг., но был вновь призван в марте 1941 года из Курганинского района Краснодарского края. Войну встретил в городе Бресте 22 июня 1941 года. Григорий Емельянович Стрельников с супругой Надеждой и дочерью Татьяной (город Магнитогорск, 1956 год) Как воевал Григорий Стрельников 1912 года рождения, достоверно не известно. О войне он с домочадцами не говорил, награды — медаль «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды — никогда не носил. Известно лишь от его дочери Татьяны, что в День Победы он по несколько раз слушал пластинку с очень горестной песней «Ой, Днипро, Днипро», потому что Днепр этот кровавый он переплывал дважды, и был дважды в окружении. Был ранен в конце войны — в лёгком навсегда застрял осколок. Из документальных сведений есть лишь информация наградного листа, где сообщается, что электромеханик походной автомастерской 49 электротехнической роты Григорий Стрельников собрал из разбитых машин три ГАЗ-АА и ЗИС-5. Война для него закончилась в Польше, в самом начале 1945 года. Затем он задержался там на некоторое время, участвуя в возрождении городов из руин. Потом сразу же был направлен на работу в город Магнитогорск Челябинской области, где трудился инженером-конструктором на металлургическом комбинате. Ушёл из жизни в 60 лет, в 1972 году, так и не успев побыть пенсионером.

14:50 09.05.2018 На Красной площади в Москве колонна «Бессмертного полка», возглавляемая президентом России Владимиром Путиным, готовится к началу шествия. До выхода с площади осталось 10 минут

14:53 09.05.2018 Симонов Корней Феоктистович — дед редактора ИА REGNUM Натальи Хомутовой. Воевал в 97−1 танковой бригаде. Гвардии старший сержант. В 1939 году был призван в армию из Чкалова (Оренбурга). Отслужил два года, но домой в срок не вернулся, поскольку началась война. Имеет награды — медали «За отвагу», «За боевые заслуги». Проявил в бою смелость в составе танкового экипажа. О войне и своем участии в боях говорить не любил. О том, за что отец и дедушка получил награды, родня узнала из опубликованных в интернете документов.

14:57 09.05.2018 Участники шествия «Бессмертный полк» в Петербурге готовятся к началу шествия. Оно пройдет по Невскому проспекту и завершится на Дворцовой площади. Колонна стартует в 15:00 мск. В ожидании начала над собравшимися звучат приветственные лозунги, например, «Да здравствует русская пехота!», и по проспекту раскатывается громкое «ура!». В толпе выступают творческие коллективы. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

15:00 09.05.2018 В Москве журналисты, ожидающие на Красной площади выхода колонны «Бессмертного полка», возглавляемой президентом России Владимиром Путиным, гадают, выйдет ли вместе с российским президентом прибывший в Москву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. До старта шествия остались считанные минуты.

15:00 09.05.2018 Редактор ИА REGNUM Марина Александрова на шествии «Бессмертного полка» в Петербурге.

15:01 09.05.2018 Московская область, Балашиха. Шествие «Бессмертного полка».

15:03 09.05.2018 В 15:00 в Москве началось шествие всенародного движения «Бессмертный полк». Оно стартовало со станции метро «Динамо». Участники пройдут по Ленинградскому проспекту, Тверской и Тверской-Ямской, после чего пройдут к Охотному ряду и далее на Красную и Манежную площади. В настоящий момент на территорию Красной площади подходят люди с портретами родных, погибших в Великой Отечественной войне, занимают места на трибуне. Люди ожидают прохода участников движения, а также появления президента Российской Федерации Владимира Путина.

15:04 09.05.2018 Шеф-редактор ИА REGNUM Полина Серова с портретом своего деда Рождественского Анатолия Платоновича. Рядом с ней её сестра. Архангельск, «Бессмертный полк».

15:04 09.05.2018 На Красной площади в Москве все места на трибунах переполнены, люди держат плакаты с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны, ветераны сидят с цветами. На площади играют военные песни. Гости кричат «Ура» и поздравляют ветеранов.

15:05 09.05.2018 Московская область, Балашиха. «Бессмертный полк» шествует по улицам города.

15:12 09.05.2018 В Москве президент России Владимир Путин, возглавивший колонну шествия «Бессмертного полка» на Красной площади, под крики «Ура» прошёл с участниками мимо трибун, дошёл до Васильевского спуска и зашёл в Спасскую башню. Компанию главе Российской Федерации составили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.

15:18 09.05.2018 В Казани, как и во многих других городах России, «Бессмертный полк» объединил десятки тысяч человек. Фото: Даниль Муллагалиев, ИА REGNUM.

15:18 09.05.2018 Москва. Шествие «Бессмертного полка» по Красной площади. Во главе колонны президент России Владимир Путин. Рядом актёр Василий Лановой.

15:19 09.05.2018 Москва. Шествие «Бессмертного полка» по Красной площади.

15:20 09.05.2018 «Бессмертный полк» прошёл по улицам Челябинска. Фото: Ирина Юрина, ИА REGNUM.

15:20 09.05.2018 Москва. Шествие «Бессмертного полка» по Красной площади. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

15:22 09.05.2018 На Красной площади, откуда 20 минут стартовала одна из колонн шествия «Бессмертного полка», слышатся крики «Ура». Волонтёры запускают в небо шары, ветераны на трибунах аплодируют, поют «Катюшу». Идущие в колонне участники несут фотографии воевавших предков и фотографируются с «полковыми соседями».

15:27 09.05.2018 Колчин Вениамин Григорьевич — дед редактора ИА REGNUM Ирины Юриной. «Колчин Вениамин Григорьевич, родился в г. Верхнеуральск Челябинской области в 1918 году. Последнее место службы: 16 УР (Укреп. район). Ефрейтор. Пропал без вести 25.02.1944, Ленинградская область», — значится в документе из электронного архива объединенного банка данных (ОБД) «Мемориал». Вениамин Колчин остался жив — он попал в плен, оказался в лагере для военнопленных. Советские воины освободили лагерь. После войны Вениамин Григорьевич женился, жил в Клайпеде. По какой-то причине он не сразу сообщил родным о том, что жив. Только в 1947 году, когда на свет появился старший сын, написал матери, Елене Фёдоровне. Позже Вениамин Григорьевич с женой Октябриной Владимировной и двумя детьми переехал в Верхнеуральск. Умер в 1970 году в возрасте 51 года.

15:28 09.05.2018 Рядовой Прибалтийского фронта Рождественский Анатолий Платонович — дед шеф-редактора ИА REGNUM Полины Серовой. В бою 14−15 октября 1944 года за станцию Боложи (Латвия) обеспечил бесперебойной связью КП батальона с командиром полка. А когда один из телефонистов вышел из строя, Рождественский в одиночестве обеспечил связью КП батальона с ротами на двух аппаратах. Принял личное участие в отражении контратаки. В этом бою товарищ Рождественский, проявляя мужество и отвагу, устранил 7 прорывов и поддерживал непрерывную связь. Награжден медалью «За Отвагу». После войны работал журналистом, писал стихи.

15:35 09.05.2018 В Пензе в строй «Бессмертного полка» встали около 40 тыс. человек. Возглавило колонну «Знамя Победы». Движение проходило на проспекте Победы около Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев. В шествии приняли участие и первые лица Пензенской области: губернатор Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, а также тысячи пензенцев, среди которых ветераны, представители общественных, молодежных организаций, школьники и студенты.

15:35 09.05.2018 Голова колонны «Бессмертного полка» в Петербурге, стартовав в 15:00, уже добралась до площади Восстания. Основная масса участников акции пока находится на Старо-Невском проспекте. Полиция пыталась перекрыть тротуары и ограничить колонну проезжей частью, но не смогла — слишком много людей. Участники шествия поют «День Победы». Акция завершится на Дворцовой площади. Корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина на шествии «Бессмертного полка» в Петербурге

15:39 09.05.2018 В Оренбурге идёт формирование колонны «Бессмертного полка». Народ активно движется к мемориальному комплексу «Оренбург фронту». Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

15:40 09.05.2018 В Чувашии к «Бессмертному полку» присоединились около 95 тыс. жителей, в том числе в Чебоксарах — свыше 30 тыс. человек.

15:43 09.05.2018 Участница «Бессмертного полка» в Москве Надежда Логинова: «У меня воевал отец, муж сестры и мой муж — инвалид войны. К сожалению, не дожил до этой годовщины. Муж освобождал Белоруссию, Польшу, Чехословакию. Под Калининградом лежал в госпитале. Ушел в 18 лет, пришел только в 50 году, война была с японцами. Бессмертный полк — это восторг, и радость, и тревога».

15:44 09.05.2018 В Твери в ряды «Бессмертного полка» встали тысячи жителей. Подробности: Дань Памяти: по Твери прошел «Бессмертный полк»

15:46 09.05.2018 Шествие «Бессмертного полка» в Москве.

15:48 09.05.2018 Участник шествия «Бессмертного полка» в Москве Игорь Руднев: «У меня отец всю жизнь был химиком, специалист по распределению химического оружия. Оно не применялось во время войны, поэтому он обучал солдат и офицеров защите от химического оружия все годы войны. На акции в третий раз. Я член движения, которое поддерживает эту акцию, борется за суверенитет России».

15:48 09.05.2018 «Бессмертный полк» шагает по Москве. Фото: ИА REGNUM.

15:50 09.05.2018 Шествие «Бессмертного полка» в Москве.

15:52 09.05.2018 Участник «Бессмертного полка» в Москве дважды капитан запаса Николай Астафьев. «Первый раз получилось выйти на акцию. Всё великолепно, спасибо организаторам. Время ожидания было долгим, но они скрасили полевой кухней и горячим питанием, чаем. Спасибо воспитанницам кадетского корпуса. На фотографии мой дедушка, он без вести пропал в 1941 году под Москвой в октябре-ноябре месяце, 12 лет уже мы занимаемся его поисками, нашёл данные, что возможно был в военном плену. Будем писать запросы в немецкие архивы».

15:53 09.05.2018 В шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту Петербурга участвует группа собаководов со своими питомцами. Они объяснили этот факт желанием напомнить о собаках, которые вместе со своими хозяевами во время войны служили во фронтовых, поисковых и санитарных подразделениях, спасали жизни солдат. Присутствие собак в колонне вызвало позитивную реакцию участников, собаки дрессированные, ведут себя очень спокойно и не пугаются толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

15:54 09.05.2018 Нескончаемым потоком участники «Бессмертного полка» заполняют улицы Москвы. Это сотни тысяч фотографий и уникальных, часто трагических, историй… Но сейчас люди счастливы, ведь та война далеко позади.

16:02 09.05.2018 Построение «Бессмертного полка» в Горно-Алтайске. Шествие «Бессмертного полка» в Горно-Алтайске. В этом году в шествии приняли участие порядка 4,5 тысяч человек. Фото: Татьяна Иващенко, ИА REGNUM

16:02 09.05.2018 В городе на Неве шествие «Бессмертный полк» идет по Невскому проспекту в направлении Дворцовой площади. В колонне — сотни тысяч жителей Петербурга, Ленинградской области, других регионов страны. В голове колонны несут огромную копию Знамени Победы, водруженного советскими солдатами в мае 1945 года над Рейхстагом. В составе колонны также представители национальных диаспор Петербурга. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

16:03 09.05.2018 В акции «Бессмертный полк» во Владимире приняли участие 22 тыс. жителей. «Бессмертный полк» — это уникальная акция, дающая возможность уже ушедшим в историю воинам пройти еще раз парадом Победы по городам спасенной ими Родины вместе со своими детьми, внуками и правнуками. Очень рада, что с каждым годом всё больше владимирцев принимают участие в шествии «Бессмертного полка», — сказала губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Подробнее: Во Владимире в «Бессмертном полку» прошагали 22,5 тыс. жителей Фото: пресс-служба администрации Владимира.

16:04 09.05.2018 «Бессмертный полк» прошел по городам Удмуртии. Только в Ижевске в шествии приняли участие около 35 тыс. человек. 9 мая и накануне памятные шествия состоялись во всех городах и районах Удмуртии, а также в десятках сел и деревень. В целом на территории республики в колонны «Бессмертного полка» объединились 67,6 тыс. человек. Фото пресс-службы правительства Удмуртии

16:09 09.05.2018 «Бессмертный полк» шагает по Оренбургу. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

16:09 09.05.2018 Когда началась война, Маше Бодрянцевой было восемь. И пока наши солдаты воевали с фашистами, она три года просила милостыню на улицах Берлина. Слушайте специальный радиовыпуск. Это наша Победа. Истории победителей. Мария Бодрянцева: Радио REGNUM

16:14 09.05.2018 В Кирове впервые за годы проведения акции «Бессмертный полк» в шествии приняли участие около 12 тыс. человек. «Сегодня огромное количество людей собралось на главной площади города. Горожане пришли с детьми, с близкими людьми старшего поколения и — самое главное — принесли портреты своих родственников, которые ковали победу на фронте и в тылу, отстояв мирное небо», — отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. С портретами своих близких в колонне прошли глава Кирова Елена Ковалева и руководитель администрации города Илья Шульгин.

16:20 09.05.2018 На Кубани «Бессмертный полк» объединил в общей сложности 580 тысяч человек. Только в Краснодаре в шествии приняли участие более 100 тысяч горожан, которые прошли с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны — от сквера им. Жукова до площади Памяти Героев. В Сочи к акции присоединилось около 80 тысяч человек. Фото пресс-службы администрации Сочи

16:22 09.05.2018 «Бессмертный полк» в Пскове сегодня, 9 мая, проследовал от площади Ленина по Октябрьскому проспекту к Зелёному театру и растянулся на несколько километров. На шествие с портретами своих родственников — фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла — вышли около 15 тыс. жителей Пскова. Среди них — врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Читайте подробнее: В строй «Бессмертного полка» в Пскове встали около 15 тыс. человек

16:25 09.05.2018 В Уфе акция «Бессмертный полк» состоялась в пятый раз. В шествии приняли участие более 100 тыс. человек только в столице Башкирии. Колонну уфимского «Бессмертного полка» возглавил официальный символ Победы советского народа и Вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов — Знамя Победы. Далее шли школьники с родителями, колонны студентов, члены общественных организаций, работники предприятий, жители и гости столицы. Завершится празднование Дня Победы в Уфе красочным салютом на площади Ленина.

16:26 09.05.2018 В Рязанской области в «Бессмертном полку» прошли 100 тыс. жителей. Глава региона Николай Любимов пронес фото фронтовика, у которого не осталось потомка, и призвал горожан поддержать эту инициативу, чтобы имена этих людей не забылись. Подробнее: 100 тыс. жителей Рязанской области прошли в «Бессмертном полку»

16:27 09.05.2018 В Ленинградской области акция «Бессмертный полк» состоялась в День Победы в 18 районных центрах региона. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко с портретами своих дедов — участников Великой Отечественной войны — прошел в колонне вместе с жителями Всеволожска, ветеранами и волонтерами. «Бессмертный полк» во Всеволожске завершился у монумента «Полуторка» на Румболовской горе, на легендарной Дороге жизни. Участники акции возложили венки и цветы у братского захоронения. Затем состоялся праздничный концерт. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на акции «Бессмертный полк». Фото: пресс-служба губернатора Ленобласти

16:27 09.05.2018 Город-герой Волгоград. В День Победы тысячи горожан с портретами своих дедов и прадедов, бабушек и родных, которые в далёкие 1940-е годы защищали нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, стали плечом к плечу, чтобы в единой колонне, в едином порыве пройти от Дома Павлова до Мамаева кургана. В память о тех, кто, жертвуя собой, подарил нам мирное небо над головой.

16:27 09.05.2018 В колонне «Бессмертного полка» в Кемеровской области прошли почти 140 тысяч жителей региона. Акция состоялась во всех городах и районах Кузбасса. В шествии в городе Кемерово принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора области Сергей Цивилёв. Он нёс портрет своего деда — Семена Ивановича Цивилёва, участника Великой Отечественной войны. «Бессмертный полк — это дань памяти тем, кого с нами нет, дань памяти нашим отцам, дедам. Самое главное, это объединение всех вокруг этой памяти, это единство всего нашего народа, это передача традиций нашим детям, внукам. Бессмертный полк будет существовать всегда, становиться всё больше и больше. Это наш патриотизм», — сказал Цивилёв.

16:27 09.05.2018 Людская река «Бессмертного полка» потекла по главной улице города с песнями военных лет и раскатистыми криками «Ура!».

16:29 09.05.2018 Город-герой Волгоград

16:31 09.05.2018 Прадеды корреспондента ИА REGNUM Валерии Хамраевой, ветераны Великой Отечественной войны, награждённые медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Мардан Хамраев, сержант, на войне дошёл до Берлина, награждён медалью «За боевые заслуги» и Орденом Отечественной войны II степени. Георгий Митюшкин, майор, награждён Орденом Красной звезды.

16:47 09.05.2018 Корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова возле музея-диаграммы «Прорыв блокады Ленинграда».

16:49 09.05.2018 Креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков возле музея-диаграммы «Прорыв блокады Ленинграда».

16:50 09.05.2018 Обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин на шествии «Бессмертный полк» на Невском проспекте Санкт-Петербурга, вместе с дочерью и портретом своего деда — участника Великой Отечественной войны, воевавшего под Сталинградом, а после тяжелого ранения — работавшего на Победу в тылу. Фото: Сергей Гуркин, ИА REGNUM

16:51 09.05.2018 Танк КВ-1. Танкист Иван. Только так нужно использовать танки. Музея-диаграмма «Прорыв блокады Ленинграда». Фото: ИА REGNUM.

16:53 09.05.2018 В Оренбурге шествие «Бессмертного полка» завершилось у водонапорной башни. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM.

16:57 09.05.2018 Вместе с ростовчанами прошла в «Бессмертном полку» корреспондент ИА REGNUM Екатерина Булатова вместе с сыном и фотографиями бабушки и дедушки — Варвары и Сергея Кобяковых. Дедушка рассказывать о войне не любил, те страшные годы остались глубокой раной на его сердце до последних дней. Лейтенант Кобяков сражался за Родину с самых первых дней войны и до победного мая 45-го. Вместе с сослуживцами дошёл до Будапешта, был шофёром машин, которые подвозили снаряды артиллеристам. После войны был награждён Орденом Отечественной войны II степени. Бабушка Варвара Кобякова — учитель русского языка и литературы — была труженицей тыла. Скрываясь от немцев и возможной оккупации, она из Краснодара, где училась в пединституте, пешком дошла в Таганрог. Когда всё-таки фашисты заняли приморский город, она старалась никуда не выходить из дома. Рядом с домом Кобяковых жила семья активных участников подполья Кузьмы Турубарова, позже ставших героями Таганрога. По их заданию бабушка передавала для военнопленных мужские брюки для побега. Сразу же после освобождения Таганрога в городе открылись школы. Бабушка преподавала русский язык и литературу, ежедневно преодолевая путь в 3 километра в одну сторону и обратно.

16:59 09.05.2018 В Ульяновской области к «Бессмертному полку» присоединились 100 тыс. жителей, из них 35 тыс. человек — в Ульяновске. «Такие акции, как «Бессмертный полк», — наглядный пример, доказательство того, что мы чтим память наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны. И мы не имеем морального права предать забвению подвиг наших великих предков. Как и они, мы всегда готовы сплотиться в трудные для нашего Отечества минуты, чтобы отстоять и защитить свою Родину», — написал в соцсетях губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

17:00 09.05.2018 Шеф-редактор ИА REGNUM Наталия Николаева перед началом парада Победы в Чебоксарах.

17:07 09.05.2018 Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял участие в акции «Бессмертный полк». По Невскому проспекту он пронес портрет брата своего деда, погибшего в бою под Сталинградом в 1942 году. «Это важная объединительная акция, которая говорит о том, что связь поколений в нашей стране не нарушена. А наши истоки дают нам силы идти вперед», — сказал губернатор. В эти минуты основная часть шествия уже прибыла на Дворцовую площадь, где начался праздничный концерт. Завершится празднование Дня Победы в городе-герое Ленинграде салютом у стен Петропавловской крепости. Полпред президента РФ в СЗФО Александр Беглов (в центре) и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на шествии «Бессмертный полк». Фото: пресс-служба Смольного.

17:20 09.05.2018 В Саранске в ряды «Бессмертного полка» встали в этом году 30 тыс. человек. В райцентрах, селах и городах республики также прошла гражданская акция. Всего в ней приняли участие 55 тыс. жителей Мордовии.

17:27 09.05.2018 В Самаре шествие «Бессмертного полка» стало завершающей частью Парада Победы. Тысячи жителей губернии с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, прошли по площади Куйбышева. Во время прохождения колонны «Бессмертного полка» было организовано прямое включение парада на Красной площади в Москве. Фото: администрация Самары

17:27 09.05.2018 Москвичка Мария Чуланова бережно хранит письмо, рассказывающее о судьбе её прадеда инженера-майора Кривченко Алексея Мартыновича, погибшего на Украине в 1944 году. Несколько лет после окончания войны семья Алексея искала информацию о том, что с ним случилось, и, наконец, мать получила письмо от его фронтового друга из Феодосии. «…ДОРОГАЯ МАМАША, похороны производил в городе Олевске на кладбище в сосновой роще на окраине города. Взял солдат, выкопали могилу, заказал гроб, покрасил его красной краской и памятник вместе с госпитальными работниками и лично как лучшего своего друга АЛЕШУ я обмывал кровь с лица и его груди, забинтовал его рану, от которой скончался, поцеловал его последний раз и отправили его от нас из нашего коллектива, в нашей среде не стало Алексея Мартыновича, у гроба при опускании в могилу я поклялся отомстить немецким гадам за безвременную пламенную жизнь Алексея Мартыновича. Я был беспощадным к немецким гадам за своего друга любимого АЛЕШУ. Устроил ему похороны. Купил вина и водки и сделал поминки в честь своего любимого друга со своими лучшими друзьями, и так не стало больше с нами нашего любимого Алексея Мартыновича КРИВЧЕНКО». Фото предоставлены Марией Чулановой Читайте также: «Я обмывал кровь с лица и его груди»: пронзительное письмо к матери бойца

17:44 09.05.2018 «Бессмертный полк» в Петербурге. Благодарность ветеранам. Фото: Марина Александрова, ИА REGNUM.

17:48 09.05.2018 В рядах «Бессмертного полка» в Великом Новгороде прошли 13 тыс. новгородцев. Шествие растянулось на километры. Особенностью акции в Великом Новгороде стал легендарный грузовик-«полуторка» во главе шествия и колонна поисковой экспедиции «Долина». Подробнее — в фоторепортаже ИА REGNUM Читайте также: Новгородский «Бессмертный полк»: 13-тысячное шествие вокруг Кремля

17:57 09.05.2018 «Бессмертный полк» в Петербурге. Фото: Марина Александрова, ИА REGNUM.

18:11 09.05.2018 Сегодня Тамаре Владимировне Симоновой (в девичестве Карповой) 78 лет, она всю жизнь проработала педагогом в педучилище города Черкесска, здесь и живёт. Слушайте специальный радиовыпуск. Это наша Победа. Истории победителей. Тамара Симонова: Радио REGNUM

18:14 09.05.2018 Шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик со своей семьёй.

18:20 09.05.2018 Жительница Шахтёрска Донецкой области Виктория Проценко приехала в Москву 9 мая, чтобы принять участие во всенародном шествии «Бессмертный полк». Как она заявила корреспонденту ИА REGNUM, акция вызывает колоссальные эмоции. «Приехала специально на парад утром, вечером поеду домой. На фотографии мой дедушка, прошел Великую Отечественную войну, Японскую, брал Кенингсберг. Умер шесть лет назад. Начал от Орла, дошел до Берлина», — отметила она. Об этом: Жители Белоруссии и ДНР приняли участие в «Бессмертном полку» в Москве

18:25 09.05.2018 Как корреспонденту ИА REGNUM заявила гражданка Белоруссии Светлана Степанова, в акции они с мужем участвуют в третий раз. Её дед, Алесь Федорович, родом из белорусского Слуцка. Он воевал в Прибалтике и погиб под Кенингсбергом. В 2018 году она приехала в Москву. «Помним, чтим и плакать хочется, столько народа добровольно пришли пройтись, так и должно быть. Обязательно. Мы должны помнить, детей своих учить, что была война и рассказывать, что люди пережили», — отметила она. Напомним, власти Белоруссии ранее запретили проведение акции «Бессмертный полк» в Минске. Вместо этого жителям было предложено принять участие в тот же день в уличной акции «Беларусь помнит». Однако затем, в день 9 мая, власти согласовали проведение международной акции. «Запрещали, но потом сказали, что разрешили утром сегодня, конечно, было очень обидно, что так могли поступить, но, слава Богу, одумались и разрешили», — подчеркнула Степанова. Читайте также: Жители Белоруссии и ДНР приняли участие в «Бессмертном полку» в Москве

18:30 09.05.2018 «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге. Фото: Марина Александрова, ИА REGNUM.

18:45 09.05.2018 В Екатеринбурге «Бессмертный полк» собрал 150 тыс. человек. «Это уже не Бессмертный полк, а целая Бессмертная общевойсковая армия полного штата», — написал на своей странице в Facebook журналист Леонид Поздеев.

18:51 09.05.2018 Шествие «Бессмертного полка» в Йошкар-Оле стало одним из самых многочисленных за всю историю своего существования. В этом году в нем приняли участие 16 тыс. человек. К жителям республики присоединились глава Марий Эл Александр Евстифеев, первый зампред правительства республики Сергей Сметанин и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Марий Эл Константин Косачев. Они прошли в колонне с портретами Героев Советского Союза — уроженцев Марий Эл — Василия Соловьева, Константина Кутрухина и Зинона Прохорова. Фото пресс-службы главы Марий Эл Читайте также: Истории героев: 16 тыс. встали в строй «Бессмертного полка» в Йошкар-Оле

18:59 09.05.2018 Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров со своими детьми на шествии «Бессмертного полка» в Москве, Тверская улица: «Сегодня впервые БП полностью занял Тверскую плотной людской пробкой от Белорусской площади до Кремля. Явно речь идёт о более чем миллионе участников».

20:29 09.05.2018 Рассказывает корреспондент ИА REGNUM в Санкт-Петербурге Карина Саввина: Мой прадед Михаил Максимович Саввин — родом из города Касимов под Рязанью. Защищал столицу и погиб под Москвой на рубеже 1941−1942 годов, скорее всего, во время немецкой операции «Тайфун». Похоронен в братской могиле. Еще один прадед по отцовской линии — Григорий Харисанович Парамонов, родом из-под Арзамаса. В Великую Отечественную войну был призван на службу и пропал без вести под Полтавой.

04:43 Дмитрий Черничкин встретил войну 16-летним подростком, оставшись единственным кормильцем для матери и восьми младших братьев и сестёр. В 1943 году и сам ушёл на фронт. Участвовал в освобождении Польши, Венгрии, Чехословакии, Австрии, а также в битве за Берлин Это наша Победа. Истории победителей. Дмитрий Черничкин Слушайте специальный радиовыпуск.

04:52 Александр Карпенко родился 20 июня 1921 года в селе Поповка Кашарского района, на севере Ростовской области. По рассказам его отца и деда, год был очень тяжелый не только для страны, но и для всего российского народа. Только завершилась империалистическая война, принёсшая много бед. А после — гражданская война, которая разрушила всё, что могла разрушить. Сложная обстановка создалась в стране, потому люди искали место, где можно было выжить. Со всех уголков России ехали на Дон. Семья Карпенко в поисках жизни переехала в Ростов. Это наша Победа. Истории победителей. Александр Карпенко Слушайте специальный радиовыпуск.