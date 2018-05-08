Госдума 8 мая обсуждает вопрос о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Его кандидатуру накануне внес на рассмотрение нижней палаты парламента президент РФ Владимир Путин. [[[picture4]]] В ходе пленарного заседания Дмитрий Медведев выступит с докладом, после этого у депутатов будет возможность задать ему вопросы. Затем представители фракций смогут высказать свою позицию, после чего пройдет голосование по кандидатуре. Отметим, что накануне, 7 мая, прошли встречи Медведева с парламентариями. «Единая Россия» и ЛДПР намерены поддержать кандидатуру, предложенную Путиным, аргументы против нашлись у «Справедливой России» и КПРФ. Для назначения премьер-министром Медведеву достаточно простого большинства голосов парламентариев — 226.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ 8 мая обсуждает кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства

14:34 Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Госдумы 8 мая лично представит Дмитрия Медведева в качестве кандидата на пост главы российского правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

14:36 Согласно Конституции РФ, глава правительства назначается президентом с согласия Госдумы. Для представления кандидатуры на эту должность у вновь избранного президента есть две недели после вступления в должность. Депутаты должны рассмотреть этот вопрос в течение недели. В случае отклонения представленного президентом кандидата новое предложение должно быть внесено в Госдуму в течение недели. В случае троекратного отклонения представленных кандидатур премьер-министра президент назначает его сам, а Госдуму распускает и назначает новые выборы.

14:38 Накануне правительство РФ сложило полномочия — министры до назначения нового состава будут работать в статусе временно исполняющих обязанности.

14:41 В ходе встречи с фракцией «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал кандидатов в вице-премьеры. На пост первого зампреда правительства Медведев предложил Антона Силуанова, на должность вице-премьера по вопросам строительства — Виталия Мутко, Ольга Голодец может занять пост заместителя председателя правительства по вопросам культуры и спорта, а вице-премьером, курирующим ОПК, может стать замглавы Минобороны Юрий Борисов. Дмитрий Козак может быть утвержден в должности заместителя председателя правительства по вопросам энергетики и промышленности, Константин Чуйченко может стать главой аппарата правительства, Максим Акимов — вице-премьером по вопросам транспорта, связи и цифровой экономике, Алексей Гордеев — вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, а социальной политикой может заняться Татьяна Голикова. Перечисленные кандидаты могут войти в правительство, если получат соответствующую поддержку со стороны Государственной думы и президента Владимира Путина.

14:45 «Единая Россия» заявила о поддержке кандидатуры Дмитрия Медведева. «На заседании Госдумы мы будем предлагать поддержать кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева. Сто процентов депутатов за данное решение. Фракция будет голосовать исходя из этого решения», — заявил накануне руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.

14:47 КПРФ не поддерживает кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. «Голосовать за этот курс, за эту команду, за такого премьера наша фракция не будет. Мы будем голосовать против», — заявил он. «Для нас принципиально важно, как будет реализовываться главная установка президента о том, что надо выйти на мировые темпы экономического развития. Более того, вчера он издал свои новые майские указы, где сформулировал основные цели и задачи на ближайшие шесть лет. Это требует особых усилий и максимальной мобилизации ресурсов, очень мощного кадрового потенциала», — отметил Зюганов.

14:49 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что фракция поддержит кандидатуру Дмитрия Медведева. «Дмитрий Медведев — самый опытный чиновник в нашей стране: он был главой администрации президента, первым вице-премьером, президентом и главой правительства. Он лидер партии большинства, у него нормальные отношения с президентом. Они — слаженная команда, между ними нет никакого внутреннего противостояния и интриг, а это дорого стоит в ситуации, когда наша страна подвергается серьезному внешнему давлению», — заявил Жириновский.

14:52 «Справедливая Россия» намерена консолидировано голосовать против кандидатуры Дмитрия Медведева. «Наша фракция при голосовании Госдумы будет голосовать против кандидатуры, внесенной президентом. Да, мы поддержали президента РФ, мы благодарны ему за новый майский указ, который полностью отвечает и его посланию 1 марта, и нашему социальному манифесту, но мы считаем, что правительство РФ под руководством Дмитрия Медведева не справится с задачами, которые ставит президент», — сказал лидер партии Сергей Миронов. Читайте также: Трём депутатам Госдумы от «СР» разрешили проголосовать «за» Медведева

14:56 Экс-спикеры Госдумы Борис Грызлов и Сергей Нарышкин приглашены на заседание нижней палаты парламента, где будет рассматриваться вопрос о даче согласия президенту на назначение Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ. Также на заседание приглашены председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель ЦИК России Элла Памфилова. Приглашения направлены секретарю Общественной палаты Валерию Фадееву, президенту РАН Александру Сергееву, президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президенту Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леониду Рошалю, руководителям законодательных органов власти субъектов Федерации, представителям общественных организаций, делового сообщества, профсоюзов, ректорам ведущих вузов страны и другим деятелям.

15:01 Законопроект, запрещающий членство в партии главе правительства РФ, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Парламентариям «представляется, что партийная принадлежность является необоснованным ограничителем в деятельности председателя правительства Российской Федерации». Читайте также: Законопроект о запрете главе правительства быть членом партии внесен в ГД

15:02 Начинается пленарное заседание, парламентарии рассаживаются по своим местам.

15:12 Президента РФ Владимира Путина и кандидата на пост главы правительства Дмитрия Медведева в зале заседаний еще нет. Депутаты общаются, расхаживают по залу.

15:21 Депутаты занимают свои места. Заседание скоро начнётся.

15:21 В Госдуме вспоминают, что в 2012 году при обсуждении вопроса об утверждении главы правительства РФ Дмитрий Медведев и Владимир Путин задержались на 13 минут.

15:25 Депутаты Госдумы в ожидании начала заседания ведут свои прямые трансляции в соцсетях, публикуют видео и фотографии.

15:28 В зале присутствует 433 депутата, кворум есть.

15:30 Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о процедуре рассмотрения вопроса. Слово предоставляется президенту РФ Владимиру Путину.

15:31 «Безусловно, Дмитрий Анатольевич не нуждается в особом представлении, последние шесть лет он возглавлял правительство страны, и вы знаете, какими сложными были эти годы», — заявил Путин.

15:31 По словам президента, правительству удалось решить не только неординарные и экстренные задачи, но и сохранить перспективу развития страны, наращивая возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдалённую перспективу.

15:31 «Эта масштабная работа строилась основательно, профессионально и честно, без погони за краткосрочными политическими эффектами», — указал президент.

15:32 Президент напомнил, что вчера был подписан указ о стратегических целях развития до 2024 года — политика демографического развития, выход на устойчивый рост населения, прорыв в технологиях и науке, новое качество жизни, повышение доходов граждан и кардинальное сокращение бедности.

15:33 В том числе речь идёт и о запуске крупных инфраструктурных проектов, развитии Арктики, малых городов и посёлков. Такая работа потребует «слаженных усилий всех ветвей власти», указал Путин. «Масштабы заданы амбициозные, для их достижения необходима консолидация всего общества», — добавил он.

15:34 Обращаясь к депутатам, Путин отметил, что благополучие граждан России — «главное для всех нас». «Демократичность и открытость к дискуссиям, открытость к критике — всё это стало фирменным стилем предыдущего правительства», — указал он. По его словам, в том числе эта заслуга принадлежит и Дмитрию Медведеву.

15:35 «Считаю крайне важным обеспечить преемственность правительства. Времени на раскачку нет, надо действовать. Чрезвычайно важно сказать следующее: за последний год или полтора Дмитрий Анатольевич и некоторые члены администрации, правительства, работали как раз над той программой, что изложена в указе, подписанном вчера», — заверил Путин. «В том числе это делал Медведев со своими подчинёнными и сотрудниками администрации. Полагаю, нужно, чтобы они и реализовывали эти планы», — указал он.

15:36 Путин просит поддержать назначение Медведева на пост главы правительства РФ.

15:36 Формирование правительства должно произойти максимально быстро, указал президент. «Обращаюсь к вам ко всем депутатам, ко всем фракциям: прошу поддержать моё обращение о назначении на должность Дмитрия Анатольевича Медведева», — завершил своё выступление Путин.

15:37 К трибуне выходит кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев.

15:37 Медведев поблагодарил президента страны за оказанное ему доверие и предложение возглавить правительство. «Это огромная ответственность, и я готов сделать всё для развития нашей страны, России», — указал он.

15:38 Медведев отметил, что встреча происходит накануне великого праздника, и поздравил депутатов и всех граждан страны с 9 Мая.

15:38 «Мы наследники победителей, наш народ умеет побеждать и в военное, и мирное время. Перед нами стоит высокая цель — качественный прорыв в экономике и социальной сфере, в уровне жизни людей, в возможности создания для каждого человека инфраструктуры достойной жизни и успеха», — заявил Медведев.

15:39 Эта инфраструктура вполне материальна — благополучен тот, кто не боится за будущее, это значит стабильная экономика с низкой инфляцией и развитой социальной инфраструктурой.

15:39 «Человек должен иметь шанс попробовать себя в разных сферах, и попробовать таким образом, чтобы не впасть в нищету, если чего-то не получится. И каждый человек хочет, чтобы государство его уважало. Хочет быть услышанным», — заявил кандидат в премьер-министры.

15:40 Все эти цели поставлены в послании президента Федеральному собранию и указе. «В такой логике и должно действовать правительство», — указал Медведев.

15:40 По его словам, мир стремительно меняется, и это не только санкции — они лишь подтверждают «масштабный слом в мировой политике», — настоящий перелом происходит везде, затрагивая «все сферы мироздания: от бытовой жизни, технологии до мировой политики и экономики».

15:41 Население планеты становится старше, растёт дефицит трудовых ресурсов, бедность и неравенство в мировых масштабах растёт, экологические проблемы также возрастают, пропала стабильность на рынках энергоресурсов, миграционные вопросы. «Всё это происходит на фоне новых технологических вызовов, которые идут с огромной скоростью», — указал Медведев.

15:42 Тем не менее Россия всегда будет одним из лидеров глобального мира, подчеркнул он.

15:42 Россия продолжает активно участвовать во всех многосторонних интеграционных форматах, подчеркнул Медведев.

15:43 «Мы учились этому вместе (развиваться в условиях резких изменений и кризисов). Мы этот период прошли достойно. И не просто достойно прошли, но и продолжили развиваться. Сейчас у нашей страны действительно поворотный момент. Для совершения рывка нужна новая база», — указал Медведев.

15:43 Задачи, поставленные президентом, беспрецедентны по масштабам. Это требует и беспрецедентных решений, предупредил Медведев.

15:44 За прошлые годы накоплен колоссальный опыт, открыто много новых возможностей. «Мы доказали, что может эффективно действовать вместе. Ведь даже когда наши позиции в чём-то не совпадают, мы объединены общей целью. И она вытекает из любви к нашей стране. Однако для прорывного развития этого недостаточно. Нам нужно достичь решений, которые определят развитие на десятилетия вперёд», — заявил Медведев.

15:45 Это задача не только для властей, но и для гражданского общества, поскольку прорыв может совершить только по-настоящему сплочённая нация, которая готова отдать свои таланты на благо будущего.

15:45 «Нам нужно решить задачу национального развития всех. Я вижу в этом принципиальную задачу нашего развития. В противном случае мы скатимся в протекционизм — это дело нехитрое — и раздачу денег всем подряд», — указал он.

15:45 Медведев традиционно затронул тему дебюрократизации экономики и общества, чтобы дать свободу прорывным идеям.

15:46 «Мы должны добиться, чтобы люди жили у нас дольше, чем сегодня. К 2030 году — задача поставлена на более 80 лет. Чтобы жили лучше. Это рост доходов, уровень бедности вдвое ниже нынешнего», — говорит Медведев.

15:47 Задача поддержания макроэкономической стабильности остаётся очень важной, указал Медведев. Темпы роста должны быть «по мере возможности выше мировых, с низкой инфляцией до 4%, и по объёму мы должны войти в крупнейшие страны мира».

15:47 Для этого надо переходить в цифровую повестку, указал Медведев, повышать долю высокотехнологичных компаний.

15:48 «Чёткое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы» нужны для выполнения новых задач.

15:48 До 2024 года все задачи будут разбиты по 12 приоритетным программам. «Они должны быть готовы в установленные указы сроки — 1 октября. Я считаю, этот срок конечный для глубокого анализа для самых сложных вопросов, а в целом нужно работать уже сегодня по всем этим направлениям», — заявил Медведев.

15:49 Некоторая работа по стратегическим приоритетам велась уже в прошлые годы, заверил Медведев.

15:50 «Хочу ещё раз поблагодарить вас за сотрудничество и выразить надежду, что если сегодня будут приняты известные решения, оно будет не менее успешно», — заключил Медведев. По его словам, основные направления работы деятельности правительства будут разрабатываться в совместном режиме со всеми заинтересованными группами. «Нас ждёт большая законотворческая работа. Сложная, с непростыми решениями, от которых будет зависеть будущее наше государство», — указал Медведев.

15:50 «Надеюсь, что законопроекты, которые связаны с развитием нашей страны, будут рассматриваться в первую очередь»

15:51 По предварительным подсчётам, объём средств будет увеличен на треть и достигнет 25 трлн рублей, заявил Медведев, говоря о финансах. «Это будет минимальный уровень. Если будут появляться дополнительные доходы, мы найдём им применение».

15:51 Часть этих расходов будут заложены на грядущую трёхлетку. «В этом году особенно важно синхронизировать бюджетное правительство с работой в рамках государственных программ»

15:52 Говоря о кадрах, Медведев отметил, что вскоре представит предложения о структуре органов федеральной власти и конкретным лицам. Ряд предложений уже были представлены вчера и согласованы с Путиным.

15:52 «Это должны быть люди, от которых это не просто должность, а работа, требующая сосредоточенности в материале, умение работать и нести персональную ответственность за результат», — указал Медведев.

15:53 Правительство будет опираться прежде всего на проектный подход.

15:53 «Создан федеральный проектный офис, такие же структуры есть во всех министерствах и ведомствах. Даже некоторые муниципалитеты используют проектные механизмы. Властям в регионах следует внимательно относиться к этому», — отметил он.

15:54 «Проектные механизмы помогут каждому из регионов найти свои преимущества, построить свою матрицу возможностей»

15:54 По всем из 12 направлений уже идёт активная работа.

15:55 Медведев рассказывает о том, что проекты помогут наращивать экспорт и развивать инвестиционный климат. «Новое правительство должно обязательно учесть (критику фракций и регионов) в своей работе», — заявил Медведев.

15:56 Напоследок Медведев процитировал слова Антона Чехова: «Дела определяются их целями. То дело называется великим, у которого велика цель».

15:56 «Эти дела в этом смысле действительно должны быть великими. Мы несём ответственность перед нашими детьми, и нам придётся смотреть им в глаза. Давайте сделаем так, чтобы в этих глаза отражалась гордость за нашу страну», — заключил Медведев.

15:57 Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Медведев вчера и сегодня встречался с фракциями, встречи были продолжительными, каждый депутат имел возможность задать свой вопрос. Вопросы предполагается задавать и в ходе заседания.

15:58 Депутат Вера Ганзя (КПРФ) предложила Медведеву посмотреть на глубинку. Регионы вынуждены сдерживать расходы либо наращивать долг, полномочия передаются регионам без финансирования, например, повышение МРОТ. Когда будут компенсированы расходы на повышение МРОТ и какие налоговые меры для улучшения ситуации в регионах?

16:00 «Нужно было приравнять МРОТ, вывести его на уровень прожиточного минимума», — заявил Медведев. Он всех поблагодарил за принятые решения. Повышение коснулось около 3 млн человек. «Эти решения никаких сомнений не вызывают», — сказал он. Действительно, некоторые регионы не обладают необходимым источником доходов, напомнив о помощи, трансфертах. «Регионы не бросим», — заверил Медведев. Принято решение о выделении 36 млрд рублей.

16:01 Что касается задачи повышения экономической состоятельности регионов — это большая задача, «ее будем решать комплексно», в том числе насыщением региональной экономики дополнительными возможностями, не исключено перераспределение налогов, говорит Медведев.

16:02 Вопрос от депутата Ярослава Нилова (ЛДПР) о повышении пенсионного возраста: некоторые чиновники заявляют о необходимости этой меры, поскольку имеется рост неработающего населения и продолжительности жизни. Планирует ли новый кабинет министров совершить реальные шаги по реализации этих мер?

16:02 Медведев: «У нас откровенный разговор. Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста, и причины вы только что назвали. Прежние рамки принимались очень давно, это было в 30-е годы прошлого века, средняя продолжительность жизни тогда была в районе сорока лет»

16:03 Теперь изменились условия и возможности трудиться, период активной жизни. «Поэтому решения принимать необходимо. Но принимать аккуратно и взвешенно, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве и законодательстве о труде», — заявил Медведев.

16:04 Регулярную индексацию пенсий — по распоряжению президента, упреждающими темпами, — правительство должно обеспечить. При этом пенсионная система разбалансировывается из-за различных негативных экономических и социальных факторов, что требует определённого решения, указал Медведев.

16:05 Депутат Михаил Тарасенко («Единая Россия») обратил внимание на обеспечение лекарствами. Около 70% реализуемых лекарств — импортные. Депутат обеспокоен монополизацией рынка. Он высказал пожелание, чтобы теме лекарств правительство уделило внимание особое. «Это очень важная тема», — сказал Медведев.

16:07 Мы вышли на уровень: 85% препаратов производятся в РФ, сообщил Медведев. «Цель поставлена в 90%, у меня нет сомнений, мы ее достигнем», — сказал он. При этом Россия не намерена отказываться от иностранных препаратов, указал кандидат в главы правительства. «Очень важно затаскивать к нам иностранных производителей», — подчеркнул он.

16:09 Депутат Олег Шеин («Справедливая Россия») отметил, что СР выступает за прогрессивную шкалу НДФЛ. Следует ли ждать подвижек в этом вопросе? Из 77 млн российских работников работают официально, остальные работают неофициально — эти деньги могли бы пойти в Пенсионный фонд. Будут ли реформы в направлении «обеления» рынка труда?

16:09 «В настоящий момент о ставке НДФЛ никаких решений не готовится», — указал Медведев.

16:10 «Лучше ли вовлекать людей в официальный труд? У меня возражений нет, но эти вещи не в полной мере связаны. Нам нужно работать и здесь — многие находятся в «серой зоне», и надо для работодателей создавать стимулы для легализации трудовых отношений, это можно сделать, — с другой стороны, нужно думать о том, чтобы труд, который в этом случае становится юридически обязывающим, был квалифицированным, чтобы это были современные рабочие места», — заявил Медведев.

16:10 «Эти задачи необходимо реализовывать независимо друг от друга», — заверил Медведев.

16:13 Депутат Леонид Калашников (КПРФ) напомнил о мягкой силе, указал на ситуации в Армении, на Украине. «Мягкая сила недофинансируется», — констатировал он, указав на то, что «нет ни кадров, ни финансов». «Соглашусь в том, что делалось недостаточно», — сказал Медведев. В частности, работа на обучению русского языка проводилась недостаточно, количество школ не такое большое, как бы хотелось, есть нехватка педагогов. «Не соглашусь — произошел существенный приток студентов… Сейчас учатся 260 тыс. иностранных студентов», — сказал он. Число обучающихся в России должно расти, уверен Медведев.

16:14 Интеграционные проекты получили второе дыхание, говорит Медведев. «Очевидно, что проекты развиваются, подписано соглашение с Вьетнамом, подготовлено… касающееся Ирана, в завершающей стадии переговоры по договорам с Израилем, Сингапуром», — перечислил он.

16:16 Депутат Кирилл Черкасов (ЛДПР) спрашивает об экологии: мусорные полигоны, загрязнения в Челябинске волнуют всех. Мусорные реформы буксуют и могут сами оказаться на свалке. В регионах нет необходимой инфраструктуры, «это напоминает историю с капремонтом, будут платить каждый месяц, а получат инфраструктуру в далёком будущем, если получат вообще». Не пора ли разрабатывать новую госпрограмму по развитию нового промкластера по переработке мусора в масштабах страны?

16:17 «Это один из наших национальных приоритетов», — согласился Медведев. Переработка — «в принципе, вполне возможная цель, учитывая, что на базе этих приоритетов мы должны переформатировать и существующие госпрограммы», указал он. Тем более, законодательная база для этого за последние годы создана «весьма и весьма неплохая». «Всё в наших руках, переформатируя программы, мы можем и правильно расставить акценты», — указал он.

16:18 По бассейну реки Волга и ряда других, по городам с низким качеством воздуха — эти вопросы будут в повестке правительства.

16:21 Депутат Госдумы Надежда Максимова («Единая Россия») напомнила о планах по вхождению в клуб стран 80+. Как вы намерены наладить работу на достижение цели? «Чем дольше человек живет, тем понятно, что усилия достигают цели», — отметил Медведев. Он напомнил, что всё начиналось с нацпроекта «Здравоохранение». Следует сконцентрироваться на наиболее сложных проблемах, отметил он, например, помощь по сердечным патологиям можно получить в любом регионе. Сложнее ситуация обстоит с онкологией. «Направление должно быть приоритетным на ближайшие годы», — указал Медведев.

16:23 Депутат Сергей Миронов («Справедливая Россия») отметил, что в ситуации, когда премьер-министр — от лидирующей партии, нарушается демократичность работы парламента. На предложение пересмотреть этот принцип Медведев сразу ответил отрицательно.

16:23 «Во главе партий стоят их руководители, и в большинстве стран в той или иной степени эти руководители участвуют в формировании правительства, где-то возглавляя правительство, где-то возглавляет президент. Ничего крамольного здесь не вижу, в этом плане наша страна ничем не отличается от большинства демократических стран мира», — подчеркнул Медведев.

16:24 Фракции заявляют свои позиции.

16:26 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил слова Медведева, что реализация новых майских указов потребует 10 трлн рублей.

16:27 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посетовал на то, что по политическим соображениям преследуют граждан, в частности Грудинина.

16:29 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов констатировал, что Россия не нужна миру как конкурент. Он считает, что санкции будут нарастать. Кроме того, по его мнению, начался новый период передела мира, США начинают печатать доллары. «Надо воспользоваться моментом и отвязать рубль от доллара», — полагает коммунист.

16:30 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание на противоречие между внешней и внутренней политикой. «Внутренняя идет по либеральным лекалам», — указал он.

16:31 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также указал Медведеву на три группы в правительстве.

16:32 «Принципиально важно отвязаться от иностранных капиталов», — указал Зюганов.

16:34 Зюганов подверг критике кандидатуру в вице-премьеры Мутко. «Когда мне сказали, что в стройке будет человек, который ни ухом ни рылом…» — сказал он.

16:35 Зюганов настаивает на поддержке детей войны. Также он предлагает увеличить финансирование науки. «Надо помнить, нечего Мавзолей закрывать всякими фанерками. Надо на него опереться, и тогда решим все задачи», — заключил Зюганов.

16:36 К трибуне выходит лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

16:36 «Я так и не понял, как будет голосовать фракция КПРФ? У нас в повестке дача согласия! Страна ждёт, как фракции будут голосовать? Вы всё сказали, кроме главного!» — возмутился Жириновский.

16:37 «Мы — проголосуем «за», — подчеркнул Жириновский.

16:37 По Конституции, мы живём в условиях президентской власти, и если он пришёл получить согласие, а ему отказывают, «получилось бы как с Трампом». «Это, конечно, получилось бы неправильно», — отметил Жириновский.

16:37 «Говорить на следующий день, что команды у вас не будет — это путь к кризису. Такой уже был 100 лет (назад)», — отметил он.

16:38 Жириновский отметил, что 100 лет назад Россия была в пятёрке крупнейших экономик, а теперь — нет. Из зала пошли возмущённые возгласы. «Опять левые шумят. Сто лет уже шумят что-то», — посетовал он.

16:40 В России всегда было плохо с земельным вопросом, указывает Жириновский. «Все революции от безземелья!» — указал он. «В 1991 году ГКЧП главным пунктом заявило — раздадим землю! Но было поздно», — рассказывал лидер ЛДПР. «Поэтому надо решать этот вопрос, чтобы люди стояли на своей земле, знали, и это защищали. Бедность отсюда — человек не знает, чем заняться», — указал он.

16:40 Есть и проблемы с демократией. Нужно коалиционное правительство.

16:41 Жириновский раскритиковал сотрудников Госдумы за недостаток воды — при советской власти каждые пять минут несли чай, отметил он.

16:42 Возвращаясь к вопросу о демократии, Жириновский отметил, что «не всегда приятно знать, что мы всегда в оппозиции». "Только мы такое в России придумали. Парламентская республика нам не подходит — где перешли, там улица стала задавать тон», — говорит Жириновский.

16:42 Пора запустить министерство строительства и ЖКХ «без каких-либо инвесторов», частный сектор себя в этой отрасли не оправдал, считает лидер ЛДПР.

16:44 Жириновский критиковал тенденцию российского населения к ожирению.

16:46 Информационной политикой в России отторгают молодёжь от телевидения — от СМИ происходит множество психологических проблем, инфарктов и инсультов. «Что же мы граждан убиваем через телевизор?» — возмущается Жириновский.

16:47 «Мы поддержим Дмитрия Анатольевича, но есть проблемы, которые надо решать, мы будем помогать и мы готовы взять ответственность за лучшее будущее нашей страны», — заключил Жириновский.

16:49 Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов уверен, что Дмитрий Медведев получит поддержку депутатов при назначении на пост главы правительства. «Фракция «Единая Россия» будет голосовать «за» кандидатуру, предложенную Вами, Владимир Владимирович», — сказал Неверов.

16:52 Правительство Медведева справилось с вызовами, указал Неверов. «Давление извне и санкции больше не могут быть оправданием, — продолжил парламентарий. — Видим, положительные результаты показали, что мы всё можем преодолеть, со всем можем справиться». Он также указал на показатель стабильности политической системы. Медведев смог наладить диалог с Госдумой. Перед новым правительством стоит цель реализовать курс, заданным президентом. «Мы должны меняться быстро и качественно», — говорит депутат. Каждое решение должно быть выверенным.

16:53 В Послании стоит важный акцент, говорит Неверов. Нужно отсечь всё, что тормозит, нужно не бояться обсуждать с людьми сложные решения, отметил он.

16:55 Позитивно оценивая работу правительства, мы не смотрим сквозь розовые очки, говорит Неверов. Работа не всегда была командной, многие демонстрировали ведомственные подходы. В процессе кадрового формирования надо учитывать профессионализм и ответственность людей за решения. Неверов призвал прислушиваться к регионам. Он также отметил важность мониторинга правоприменительной практики.

16:56 Неверов предложил пожелать новому правительству успехов в работе. Он поздравил с праздником Победы. «Мы говорим, что нам трудно. Нет, нашим дедам было трудно», — сказал парламентарий.

16:57 К трибуне выходит лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

16:58 Он поздравил всех присутствующих с Днём Победы. «Завтра мы в этот день будем едины. Есть даты, есть праздники, есть идеи, есть Крымская весна — всё, что нас объединяет. Это наша гордость, это наша слава. Однако парламент, этот созыв — это место для дискуссий», — заявил лидер фракции.

16:59 Он отметил, что в фракции гордятся результатом Путина на выборах, и выразил надежду, что кредит доверия будет оправдан государственной работой. Однако деятельность Дмитрия Медведева вызывала у «Справедливой России» серьёзную критику. В первую очередь — это рост социального расслоения.

17:00 Многие предложения — о возврате налога на добавленную стоимость экспортёрам сырья, предложения по прогрессивной шкале НДФЛ, — правительством отклонялись. Коммерциализация социальной сферы налицо, и порядка 17 тыс. населённых пунктов не имеют ни одного медицинского учреждения в России, критикует Миронов.

17:00 «Ёмкий внутренний рынок — это и есть залог независимой экономики», — отмечает он.

17:01 Миронов уверен, что одними рыночными механизмами в экономике не ограничиться.

17:02 «Стратегия интеграции в глобальный бизнес провальна, потому что нас там не ждут. Нам нужен экономический рост с опорой на собственные силы. Мы умеем экспортировать свои природные ресурсы, а со всем остальным — явная напряжёнка», — отметил он.

17:02 Дальше понадобится опираться на наши ресурсы, ибо финансы из-за рубежа теперь получить невозможно. Нужно производить инвестиции за счёт внутренних накоплений, подчёркивает Миронов.

17:04 Россия включается в глобальный цифровой мир, однако нужно развивать эти технологии на собственной основе, чтобы не попасть в новую, теперь уже «цифровую» зависимость. Эта отрасль способна расти только при активном участии государства, однако эффективность государственных мер красноречиво демонстрируется в отчётах Счётной палаты, сетует Миронов.

17:04 И образование, и здравоохранение — конституционная обязанность государства. «Мы видим, как присосались как пиявки частные страховые компании, которые контролируют наши государственные бюджетные деньги. Они наживаются, а люди сталкиваются с тем, что во многих регионах даже нет элементарного медицинского обслуживания».

17:05 Нужно ликвидировать фонды социальной помощи как ненужных посредников, отметил Миронов.

17:06 «Мы убеждены, что экономические решения могут быть выработаны только в ходе конкурентного политического диалога, а не просто обмена мнениями. Должна быть возможность донести свои идеи и предложения», — заявил Миронов.

17:06 Миронов похвалил выступление о работе правительства Медведева в Думе, однако открытость и конкурентность политического процесса должна развиваться.

17:07 «Фракция Справедливая Россия не считает возможным поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра», — заключил своё выступление Миронов.

17:07 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил определиться в процедуре голосования — ставится на голосование предложение по процедуре голосования.

17:08 Госдума будет голосовать открытым способом с использованием электронных карт. За такое решение проголосовали 424 депутата, 2 против.

17:09 Госдума дала согласие на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Кандидатуру Медведева внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, он же и представил своего кандидата нижней палате парламента. Об этом: Госдума дала согласие на назначение Медведева главой правительства

17:10 Дмитрию Медведеву предоставили слово.

17:11 Медведев поблагодарил депутатов за оказанное по итогам голосования доверие. «Я полностью осознаю и ответственность, и трудности, с которыми в любом случае столкнётся правительство. Но я уверен, что мы сможем все те задачи, поставленные президентом, решить», — заявил он.

17:12 Завершая отчёт о работе правительства Медведев заявлял, что не будет комментировать дополнительные вопросы. Теперь он решил в связи с этим заявить: «Не стесняйтесь вне зависимости от вашей позиции, правительство будет работать с каждым депутатом Государственной думы», — указал он.

17:12 Слово взял Владимир Путин, он решил сделать несколько замечаний. «Наша встреча посвящена началу формирования правительства, и я хочу поблагодарить вас за сегодняшнее решение. Наша сегодняшняя встреча не предполагает моей дискуссии с выступавшими, тем не менее несколько вопросов были обращены непосредственно ко мне».

17:13 «Не сомневаюсь, что дискуссии между правительством и парламентом будут продолжены в абсолютно открытом режиме», — добавил он.

17:14 Путин сделал замечания в связи с выступлениями лидеров фракций. «Мы с Геннадием Андреевичем много раз говорили, что под руководством Компартии мы достигли многих вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного — под чутким руководством Компартии СССР прекратил своё существование. Здесь радоваться нечему, как бы это ни было, но это исторический факт. Никого, кроме Компартии, роль которой была закреплена даже в Конституции СССР, не было тех, кто руководил этим процессом», — заявил Путин.

17:14 Руками лидеров СССР состоялось историческое событие. «Комментировать его никак не буду», — указал президент.

17:16 Путин отметил, что привлекаемые по программе указа допсредства пойдут непосредственно на конкретные меры: создание ФАПов на селе, цифровизацию здравоохранение, замену транспорта и так далее. «Это посчитано, сколько стоит. То же самое в образовании, в инфраструктуре, мы всё это считали», — заверил президент. По его словам, программа уже детально продумана по части финансовых расходов.

17:16 «Спорили ещё до позавчерашнего дня. Мы всё посчитали, оптимизировали цифру до 8 трлн допрасходов. Думаем, этого будет достаточно. Позже я скажу, где мы предполагаем их взять».

17:17 Путин «в принципе согласен» с отрывом от доллара. «Речь идёт о повышении нашего экономического суверенитета, и это абсолютно правильно».

17:17 В надежде на выполнение заявленных обязательств в мировой торговли Россия «вела себя несколько наивно». Теперь правила ВТО всячески нарушаются, вводятся новые ограничения, чтобы «обеспечить себе любимым конкуретнтные преимущества», чем объясняются решения в отрасли алюминия, отметил Путин, намекая на последний пакет сакнций.

17:18 Однако это — нелинейное решение. Нефть торгуется в долларах на бирже. Россия думает, как обойти это ограничение, в этом помогают, как ни странно, санкции, и из-за этого мировые партнёры также понимают неустойчивость «долларовой монополии». В конечном счёте работа в этом направлении будет идти «уверенно и спокойно».

17:19 Молдавию от России никто не отрывал — СССР сам распался. «К этому надо относиться как к данности и понимать, что это суверенные государства. Нужно относиться к этому с уважением, иначе не получится никак строить отношения никоим образом», — подчеркнул Путин.

17:20 За счёт чего будут получены 8 трлн? «Мы рассчитываем на решения по обеспечению роста экономики. И от роста объёма экономики будут дополнительные доходы. Второе — мы должны посмотреть на макроэкономическую политику. Не нарушая макроэкономической устойчивости, мы должны внимательно посмотреть на налоговую систему», — заявил Путин.

17:21 Ранее было обещано, что налоговая система меняться не будет. В целом она не менялась. «Мы договорились о чём? Сейчас выстроим новые предложения, зафиксируем и будем придерживаться принятых правил. Но из того, что будем делать, надеемся получить новые ресурсы», — указал президент.

17:21 Будет и ряд других малых мер, по которым будет получен 1 трлн 200 млрд. «Это не просто болтовня и слова! Мы всё считали. Не знаю, как это будет получаться у правительства, надеюсь, будет получаться, но это системная выстроенная работа», — указал он.

17:22 По коалиционности правительства, адресуя Жириновскому: «Мы открыты для ваших предложений, от всех фракций… Главное — это не политические пристрастия, а личные и деловые профессиональные качества»

17:22 По управляющим компаниям: «Я согласен: такая система, какая была выстроена раньше в рамках УК, она себя не зарекомендовала, мягко говоря, с лучшей стороны. Принимается ряд решений».

17:23 Помощь внешним партнёрам: «Главный источник нашего благосостояния — не ограничение нашей помощи, а в грамотном выборе нашей экономической политики и социальной». Раздались аплодисменты.

17:23 «Мы должны ориентироваться на свои интересы, и когда оказываем поддержку, надо прагматически на это смотреть: открывать нам рынок, создавать новые компетенции в совместной работе и получать синергию».

17:24 Объединения пока скромные, в рамках того же ЕАЭС, но существующие — и если двигаться дальше, то будет становиться ещё выгоднее.

17:24 Возврат НДС — в мире нигде такого не делается, считает Путин.

17:24 «На внешних рынках нас не ждут — правильно. Но это не значит, что мы не должны за это бороться», — заявил Путин, комментируя слова Миронова.

17:25 «Другого пути нет. Если мы замкнёмся и будем как огурцы в бочке сами себя солить, ничего не изменится… Мы не должны заниматься самоизоляцией, ни в коем случае. И по некоторым производствам мы достигли такого уровня, что внутреннего рынка не хватает — я не говорю уже про нефть и газ», — заявил Путин.

17:26 Металлургия, нефтехимия предлагает столько продукции, что внутренний рынок просто не сможет всё это потребить, предупреждает Путин.

17:26 «Если китайцы американскую свинину закроют — а мы тут как тут, со своими».

17:27 Закрытие фондов — «революционное предложение с неизвестными последствиями».

17:28 Количество бедных, по мнению Путина, уменьшается. «В настоящее время в связи с ростом экономики — рост всё же происходит, — растут и заработные платы, за ними подрастают и доходы населения. Но уменьшается бедность недостаточными для нас темпами», — заявил президент.

17:28 Владимир Путин закончил своё выступление.