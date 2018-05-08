Санкт-Петербург, 8 мая, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Суммарная посещаемость игр футбольного клуба «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» в текущем сезоне превысит 1 млн болельщиков в матче 30-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Равная борьба

"Клуб установил абсолютный рекорд по средней и суммарной посещаемости домашних матчей не только текущего сезона, но и всех чемпионатов в современной истории России, — говорится в сообщении. — На встречах с участием сине-бело-голубых в общей сложности побывали 974 748 болельщиков».

На матче 30-го тура чемпионата России клуб ожидает миллионного болельщика, который получит специальный приз.

«ФК «Зенит» и все партнеры петербуржцев выражают благодарность каждому болельщику за любовь, преданность и невероятную поддержку», — говорится в сообщении.

После двадцати девяти матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.

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